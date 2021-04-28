جمعيات خيرية: المستشفى امتداد لنهج حمدان بن راشد في العطاء

المصدر: دبي - رامي عايش

ثمن مسؤولون في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وفي جمعيات خيرية، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإعلان عن إنشاء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان» في دبي، مؤكدين أنها تعكس جهود القيادة المبذولة للارتقاء بحياة الأفراد والمجتمع، والحفاظ على صحتهم، كما أنها تمثل امتداداً لنهج المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، في البذل والعطاء، وتكريماً لمسيرته الخيرية والإنسانية والتنموية.

أخوة راسخة

من جانبه قال أحمد مسمار أمين السر العام لجمعية دبي الخيرية، إن مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالإعلان عن مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان، تعكس عمق العلاقة الأخوية الراسخة بين سموه وبين الفقيد الذي كان عضد سموه في حياته، مثلما تمثل صدقة جارية للفقيد وامتداداً لمسيرة عطائه ومبادراته الخيرية والإنسانية والتنموية في بلدان العالم. وقال: «إنشاء مستشفى خيري لرعاية وعلاج مرضى السرطان، يحمل اسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فكرة طيبة وإنسانية بامتياز، ستسهم في تضميد آلام الكثيرين من أصحاب هذا المرض المزمن وتوفير نفقات علاجه، حيث إن الصحة هي أغلى ما تملكه المجتمعات، وهي ثروة يجب الحفاظ عليها وصيانتها، لأن مقومات الحياة هي الصحة».

امتنان وتقدير

وقال عابدين العوضي مدير عام جمعية بيت الخير: «بكل محبة وود ووفاء ورقي يكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في هذه الأيام المباركة، فقيد دبي والوطن، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، بإنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان، تقديراً لبصماته وجهوده المخلصة في خدمة الفقراء والمحتاجين، وأياديه البيضاء حول العالم، وجهوده الإنسانية في جميع المجالات وأبرزها المرضى المعسرين فقد كان، رحمه الله، رائداً من رواد العمل الخيري. وأضاف: لمسنا في «بيت الخير» عن قرب حس الفقيد الإنساني الرفيع، عبر شراكتنا الاستراتيجية مع هيئة آل مكتوم الخيرية، التي يتجاوز عمرها اليوم 20 عاماً، قدمنا خلالها بفضل الله عز وجل، وتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد، رحمه الله، الدعم لآلاف الأسر والحالات المتعففة، وقد كان، رحمه الله، يولي اهتماماً خاصاً بالمرضى وأصحاب الهمم. درهم.

مبادرة رحيمة

من جهته قال سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»: المبادرة تجسد معاني الخير والرحمة من الإمارات لكافة مرضى السرطان المقيمين على أرضها الطيبة، دون التمييز بين دين أو عرق أو جنسية، وهي المبادئ التي كان يسير عليها الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، الذي تحضرنا روحه الطاهرة في هذه الأيام المباركة، لما كان له من أعمال خيّرة في الشهر الفضيل، والتي لن تنقطع بإذنه تعالى، وخير دليل على ذلك هذه المبادرة الكريمة، حيث نذر حياته لخدمة وطنه وأهله وشعبه، وتجاوز عطاؤه الإمارات، لينثر خيره في 69 دولة في مختلف القارات، فكانت له أياد بيضاء في السرّ والعلن، وأسعد الملايين في مختلف دول العالم.

مشروع فريد

وقال المهندس خلفان خليفة المزروعي، رئيس مجلس إدارة جمعية دار البر: إن مستشفى حمدان بن راشد لعلاج مرضى السرطان مشروع إنساني خيري حضاري عظيم وفريد من نوعه على مستوى العالم، من جهة كونه مستشفى يقدم العلاج والأمل والحب لمرضى السرطان مجاناً، فيما يحمل اسماً كبيراً وغالياً على قلوب أبناء الإمارات وكل من امتدت لهم يدا الشيخ حمدان بن راشد بالخير والعطاء والأمل في حياته، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه.

ومن جانبه أكد محمد سهيل المهيري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للجمعية، أن دار البر تدرك القيمة العالية والأهمية الاستثنائية لهذا المشروع الإنساني الاستثنائي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قائد الخير وصاحب الرؤية الإنسانية والتنموية، في ظل الحاجة الملحة والمتزايدة لمرضى السرطان للعلاج والبحث عن الأمل والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، من مختلف الجنسيات والأعمار والشرائح الاجتماعية، فيما يكتسب المستشفى الجديد والضخم أهميته من واقع هذا المرض الخبيث وصعوبة علاجه وحجم الآلام، التي يتسبب بها للمريض وحدتها، والتكاليف الباهظة للعلاج.

دور متميز

قال سعيد المزروعي، نائب مدير عام «بيت الخير»: تجسد هذه المبادرة الدور المتميز لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية لمرضى السرطان، لرعايتهم والتخفيف من آلامهم، وتحسين حياتهم، وهي ليست غريبة على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي عودنا دوماً على تبنّي المبادرات التي تعزز من مقدرة المحتاجين على التغلب على ظروفهم الصعبة التي يعيشونها ليعلموا أن هناك من إخوانهم من يشعر بآلامهم وأوجاعهم ويمد يده لمساعدتهم من أجل تغيير أوضاعهم للأفضل.

إسلامية دبي: دور إنساني عظيم للقيادة الرشيدة

أشاد الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، بالدور الإنساني العظيم الذي تحققه القيادة الرشيدة بشكل متواصل في مجالات العمل الخيري والإنساني، والتي تمثلت حديثاً بإعلان هذه المبادرة التي تعكس الجهود المبذولة للارتقاء بحياة الأفراد والمجتمع والتعريف بالإمكانات والتقنيات الطبية عالية المستوى التي تتمتع بها الإمارة.

وقال الشيباني: «إنشاء «مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان» في دبي يجسد بصورة مؤثرة مسيرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الحافلة والحريصة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والصحية، وهي خطوة نبيلة تخلد ذكراه للأجيال القادمة، إذ تعمل قيادتنا الرشيدة على تعزيز هذا النهج الإنساني في مجتمع الإمارات، لتكون مبادراتهم ومشاريعهم الخيرية والإنسانية علاجاً ودواء للجميع دون تمييز، سائلاً الله عز وجل في هذا الشهر المبارك أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته».

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