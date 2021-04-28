أحمد الطاير: تكريم وعرفان بمناقب الفقيد

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

قال معالي أحمد حميد الطاير، إن مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مستشفى حمدان بن راشد الخيري لرعاية مرضى السرطان في دبي، تخلد ذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، رجل العطاء في مختلف القطاعات، والذي مد يد الخير في ربوع الوطن ودول العالم، وترسخ اسم فقيد الوطن في العمل الخيري والإنساني. وأضاف أن هذه المبادرة الإنسانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تأتي تكريماً وعرفاناً بمناقب الفقيد ودوره الرائد في العمل من أجل الوطن والمواطن من غير كلل أو ملل، مشيراً إلى أن صاحب القلب الكبير ستظل ذكراه خالدة على مر السنين والعصور.

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