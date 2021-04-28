ميرزا الصايغ: «آل مكتوم الخيرية» مستعدة لدعم المستشفى

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

ثمن ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مستشفى خيري لرعاية مرضى السرطان يحمل اسم المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عودنا دائماً على إطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، كما عودنا على دعم كل ما يساند القضايا الإنسانية ومساعدة المحتاجين والتي تأتي دائماً في موعدها وتتلاءم مع احتياجات المجتمع والقضايا المرتبطة بحياة الناس، لاسيما في مثل هذه الظروف التي سببتها جائحة كورونا وتداعياتها التي طالت العالم.

ثقة

وأكد ثقته في نجاح المبادرة ودعمها بالكفاءات الطبية اللازمة، كما أعرب عن استعداد هيئة آل مكتوم الخيرية التام لدعم المستشفى وتزويده بالأجهزة والمعدات اللازمة. وأضاف أن هذه اللفتة الإنسانية تجسد الدور المتميز لدولة الإمارات وقيادتها في تلبية الرعاية الصحية للمرضى لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد دائماً يمد يده البيضاء المليئة بالخير ويرسخ مسيرة أخيه المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم في الخير.

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