بالفيديو.. العمال شركاء مسيرة التنمية والتطوير في الإمارات

المصدر: البيان لإلكتروني

تحتفي الإمارات بيوم العمال العالمي، الذي يصادف الأول من مايو كل عام، من خلال تكريم العاملين لديها، وذلك في ظل ترسيخ حق الإنسان في العمل الذي كفله دستور وقوانين الدولة، إضافة إلى جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان باعتباره من الحقوق الثابتة والوثيقة الصلة بالحق في الحياة والتنمية وأحد أهم روافدها.

وارتقت دولة الإمارات بحقوق العمال وامتيازاتهم التي يتمتعون بها إلى أفضل المستويات العالمية، وحرصت على جعلها واحدة من أبرز الأولويات الوطنية التي تستهدف تحقيقها ضمن جميع استراتيجياتها وخططها المستقبلية، إيماناً بأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة في مسيرة التنمية الشاملة التي تعيشها دولة الإمارات.

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