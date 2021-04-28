هيئة تنمية المجتمع بدبي تطلع على منهجية «قرية سند» لتأهيل أصحاب الهمم

المصدر: دبي - وام

اطلع وفد من هيئة تنمية المجتمع في دبي خلال زيارته «قرية سند» بالمدينة المستدامة بدبي - مركز تأهيل وتعليم الأطفال والكبار من أصحاب الهمم - على منهجية المركز المتكاملة التي تضع معياراً عالمياً جديداً لتأهيل أصحاب الهمم وتمكينهم من الاندماج في المجتمع وتحسين إمكاناتهم.

وقام الوفد الذي ترأسه أحمد جلفار مدير عام هيئة تنمية المجتمع، بجولة في المنشأة التي تقع على مساحة 30 ألف متر مربع للتعرف عن قرب على مرافق المركز المختلفة ومشاهدة الأطفال الذين يستفيدون من منهجية المركز الشاملة والمتكاملة تجاه علاج وفهم إضرابات طيف التوحد والاضطرابات الأخرى ذات الصلة.

وشملت زيارة الوفد مرافق الإقامة ضمن المنطقة السكنية والفصول الدراسية كاملة التجهيزات والمرافق العلاجية التي يخضع فيها الأطفال إلى تقييم مستمر كجزء من منهجية الرعاية الطبية المتخصصة المتبعة في قرية سند.

وخلال الجولة تحدث أحمد جلفار إلى المعالجين والاختصاصيين، واطلع منهم على آلية عملهم المشتركة وكيفية تعاونهم معاً في رصد التقدّم المحرز في مسيرة الطفل نحو الاستقلالية والاعتماد على النفس.

وأشاد وفد هيئة تنمية المجتمع بالجهود التي بذلتها قرية سند والمدينة المستدامة لتوفير المنشآت الافتراضية داخل القرية ومحاكاة الواقع؛ مثل المركز التجاري والعيادة ومركز محاكاة السفر، والتي تشكل جميعها عناصر حيوية في تمكين أطفال القرية من الاستعداد للانتقال إلى مرحلة جديدة والعودة إلى الاندماج بالمجتمع. كما تجول الوفد في الأراضي الخارجية التابعة لقرية سند كأماكن التمارين والملاعب والحدائق المجتمعية، إضافة إلى القبب الزراعية التي تتيح للأطفال في قرية سند فرص التواصل مع الطبيعة.

كما أشاد أحمد جلفار خلال الجولة بالمرافق المتقدمة وبالنموذج التأهيلي المتكامل الذي تعتمده وتسخيرها أحدث التقنيات والحلول المتناسبة مع مختلف مراحل العلاج ومع الاحتياجات الفردية المتباينة للأطفال.

تطوير

قال المهندس فارس سعيد رئيس مجلس إدارة دايموند ديفلوبرز - الجهة المسؤولة عن تطوير مشروع المدينة المستدامة في دبي -: «تؤكد قرية سند التزام المدينة المستدامة بدعم استراتيجية دبي الخاصة بدعم أصحاب الهمم، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارة، وبفضل التقدير والدعم الواسعين من الجهات والهيئات الرفيعة مثل هيئة تنمية المجتمع، فإننا على أتم الثقة في أنه يمكننا مواصلة إسهامنا الإيجابي والفعال في هذه الرؤية الإنسانية والمستدامة».

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