مبادرة «سفرة الجمارك» تدخل البهجة والسرور على قلوب كبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت جمارك دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، مبادرة «سفرة الجمارك»، والتي تأتي بهدف إدخال البهجة والسرور على قلوب كبار المواطنين ومشاركتهم مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم تقديم وجبات إفطار على مدار يومين بعدد 40 وجبة مع مراعاة الإجراءات والاشتراطات الصحية، التي أقرتها الجهات المعنية في دولة الإمارات، لضمان سلامة أفراد المجتمع من انتشار فيروس كورونا، حيث شارك في تنفيذ المبادرة قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي وفريق غيّاث التطوعي بالدائرة.

وتُعد مبادرة «سفرة الجمارك» من ضمن المبادرات الثماني التي أطلقتها جمارك دبي ضمن حملتها السنوية لشهر رمضان المبارك، حيث تهدف الدائرة من خلال تلك المبادرات للتأكيد على مبدأ التكافل المجتمعي وأهميته في تعزيز تماسك وترابط المجتمع لما تحققه تلك المبادرات من أهمية قصوى في ترقيه النفوس من خلال مد يد العون للجميع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز