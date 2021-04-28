مشروع فاطمة بنت محمد بن زايد يحتفي بإطلاق «ميرا»

المصدر: دبي - البيان

احتفى مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد (FBMI)، الذي يدعم المزارعات والنساء المعوزات في أفغانستان بإطلاق «ميرا» (MIRA) رسمياً، وهي مؤسسة اجتماعية تابعة للمشروع.

وتعتبر «ميرا» (MIRA) مؤسسة اجتماعية جديدة تسهم في خلق فرص عمل للنساء ودعمهن في كافة المجالات الأساسية، بما في ذلك فرص التعليم للكبار والصغار والحصول على الرعاية الصحية المجانية في أفغانستان.

واحتفاءً بهذا التدشين، كشفت «ميرا» النقاب عن مجموعة مختارة من أجود منتجات «مزارع ميرا» من الفواكه المجففة الممتازة، والمكسرات الفاخرة، وأفخم أنواع الزعفران في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

وعلى مدى العقد الماضي، عمل مشروع سمو الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد بجهد كبير لتزويد نساء أفغانستان بمصادر دخل مختلفة للحفاظ على وحدة وكيان الأسرة الأفغانية.

وخلال رحلة العشر سنوات استطاع مشروع سموّ الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد إحداث فارق كبير وتنمية مستدامة وتوفير سبل كسب العيش، ما أثمر عن مؤسسة «ميرا».

وسافر فريق «ميرا» إلى أنحاء مختلفة في أفغانستان وأقام علاقات وطيدة مع النساء من المزارعات المجتهدات، والمعوزات. إذ يساهمن بشكل كبير في اقتصاد بلادهن، وقد منحتهن «ميرا» منصة رقمية ليتم رؤيتهن ويذاع صيتهن، وذلك من أجل إلهام الآخرين. ووظفت المؤسسة أكثر من 8000 امرأة أفغانية، بنسبة أرامل تصل إلى 35% من بينهن، ما جعلهن المعيل الوحيد لأسرهن.

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