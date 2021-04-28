ولي عهد الشارقة: شبابنا يقودون دفّة التطور

المصدر: الشارقة - البيان

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، أن الشباب الإماراتي يعد العنصر الأساسي في خطط التنمية والتقدم التي تتبناها دولة الإمارات، حيث تسهم جهودهم في تحقيق كل الأهداف المرجوة والوصول بمكانة الدولة إلى أرفع المستويات. وأضاف سموه: إن طموحات الشباب وهمتهم العالية تعكس الصورة المستقبلية التي ستكون عليها دولة الإمارات العربية المتحدة، فهم من سيقودون دفة التطور والتقدم إلى الاستمرار في المسارات الصحيحة التي وضعها قادة ومؤسسو دولتنا.

وتابع سموه بمناسبة الإعلان عن التشكيلة الجديدة من مجلس الشارقة للشباب في دورته الخامسة: نعمل في حكومة الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم الشباب وتوفير كل متطلباتهم ووضعها ضمن كل المشروعات والمبادرات التنموية وتنفيذ برامج متخصصة تسهم في رعايتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم.

صناع المستقبل

وبدورها، قالت معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب: الشباب هم صناع المستقبل الذي نتطلع إليه في مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو الريادة والتميز ومواصلة الإنجازات في الـ 50 عاماً المقبلة، ولذلك يشكل الاستثمار في تطوير مهاراتهم، وقدراتهم والعمل على تلبية احتياجاتهم أولوية لدى قيادتنا الرشيدة التي تراهن على سواعد شبابنا وإبداعاتهم للوصول إلى تحقيق طموحاتنا بأن نكون الأفضل وفي المركز الأول دائماً.

وأضافت معاليها: تشكل مجالس الشباب منصة لتعزيز التواصل المباشر بين الشباب وصناع القرار، وأداة مبتكرة لاحتضان ابتكاراتهم، ويأتي تشكيل مجلس الشارقة للشباب الجديد بدورته الخامسة في سياق حرصنا على التجديد في الطاقات، وسعينا المتواصل لرفد مسيرتنا في العمل مع الشباب بخبرات جديدة تعزز سجل إنجازاتنا في خدمة الشباب، وتسهم في دعم نموذجنا في العمل لأجل الشباب الذي بات مثالاً يحتذى به على مستوى العالم.

وتضم التشكيلة الجديدة من المجلس بدورته الخامسة كلاً من: سعود جاسم حسين أبو صيم آل علي، ونورة علي حسن يوسف آل علي، وعبدالله راشد سعيد بن فريش الكندي، وذلك بالإضافة إلى مريم سعيد علي علاي النقبي، وفهد سعيد أحمد محمد الزرعوني، ومحمد أحمد عبدالله عبد الرحيم كشواني، وعلياء محمد هزيم سيف السويدي.

نهج

وأكدت أسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة: إن الإمارة وتماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حريصة كل الحرص على مواصلة نهجها الثابت في تقديم كل الدعم والرعاية لفئة الشباب وتفعيل مشاركتهم في مختلف ميادين العطاء، وأعدت الإمارة لتحقيق ذلك مبادرات وبرامج نوعية تستهدف تنمية قدرات الشباب وتحفيز إبداعاتهم لدورهم المهم في بناء مستقبل أوطانهم والنهوض بمجتمعاتهم وتعزيز مكتسباتها.

وقال سعيد النظري، مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب: تشكّل المجالس الشبابية منصة مثالية للتواصل مع شباب الوطن على نطاق واسع، والأداة الأكثر فاعلية لتحفيزهم على المساهمة الفاعلة بتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وتوجهات وأهداف دولتنا المستقبلية في الخمسين عاماً المقبلة، ولذلك نسعى دائماً إلى رفدها بالخبرات والطاقات الجديدة لضمان تجددها ومواصلة مسيرة تطورها ومواكبتها للمتغيرات المتسارعة في احتياجات وتطلعات الشباب.

آلية

تم اختيار التشكيلة الجديدة من قبل لجنة تحكيم مختصة تضم مسؤولين وممثلين عن المجلس التنفيذي في الشارقة وفق معايير تعكس شخصية المترشح ومهاراته وقدرته على خدمة الشباب، وتشتمل على اختبارات كتابية ومقابلات شخصية مع المترشحين للتعرف على قدراتهم الإبداعية في تطوير منظومة عمل المجالس الشبابية.

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