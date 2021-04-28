عبدالله المري يُطلق المنصة الخارجية للابتكار

المصدر: دبي - البيان

أطلق معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، «المنصة الخارجية للابتكار» في مختبر الابتكار في شرطة دبي، وذلك بحضور العميد أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالوكالة، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعقيد منصور القرقاوي، نائب مدير الإدارة العام للشؤون الإدارية، والعقيد المهندس حسين بن غليطة، نائب مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي لشؤون التطبيقات الذكية، والمقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في شرطة دبي، وعدد من الضباط، ومشاركين من الجمهور الخارجي من 10 دول، وذلك تزامناً مع احتفاء الدولة بعام الاستعداد للخمسين، واليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية.

وستمكن المنصة الجمهور من التواصل مع مختبر الابتكار للمشاركة في دعم الأفكار الإبداعية، وصناعة الحلول والمشاريع التي من شأنها أن تتجاوز التحديات وتحولها إلى فرص، وسيحصل صاحب الفكرة الأفضل على مكافأة مالية تقدر بـ25 ألف درهم لكل تحدٍ.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن الأفكار الإبداعية هي الركيزة الأساسية في بناء مستقبل ريادي في العمل الشرطي، وهي المحرك الذي يدفع العجلة بسرعة في سباق التميز، وأن الابتكار في شرطة دبي نهج أساسي لدفع مستويات الأداء والمحافظة على المستوى والمكانة التي حققتها شرطة دبي، والسعي للأفضل بشكل مستمر، عبر تحويل التحديات إلى فرص من خلال الأفكار التي يقدمها الموظفون والجمهور الخارجي.

رعاية

وقال العميد أحمد رفيع: إن الرعاية الكريمة والدعم الدائم من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، أثمر عنه تدشين العديد من المشاريع والبرامج والأنظمة التي تخدم عملية الابتكار والمبتكرين، وإن إنشاء هذه المنصة هو نتاج رؤيته لتحقيق الشراكة الفاعلة مع الجمهور الخارجي والمؤسسات البحثية والعلمية والأكاديمية من خلال صناعة القنوات والمنصات.وأضاف أن إطلاق شرطة دبي منصة ابتكار للجمهور الخارجي، يأتي استكمالاً لخط السير والنهج التي تتبناه في دعم الابتكار والأفكار والمعرفة.

حلول

من جانبه، أوضح المقدم الدكتور إبراهيم بن سباع المري، رئيس مجلس الابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، أن المنصة تُمكن الجمهور والمجتمع الخارجي سواء داخل الدولة أو خارجها، من التواصل مع مختبر الابتكار في شرطة دبي لتقديم الابتكارات، والمشاركة في صنع الحلول ودعم الأفكار الإبداعية، ما يسهم بشكل كبير في إشراك المبدعين والمبتكرين من الجمهور ومن الطلبة الدارسين في صياغة ورسم ابتكارات المستقبل التي تصب في النهاية في خدمة المجتمع وإسعاده.

وبين المقدم ابن سباع، أنه يمكن للجمهور الخارجي من طلبة الجامعات ومن الشباب ومن كافة فئات المجتمع الدخول والتسجيل في منصة الابتكار الخارجية من خلال الموقع «https:/‏‏‏‏/‏‏‏‏innovation.dubaipolice.gov.ae/‏‏‏‏»، ومن ثم الاطلاع على التحديات التي سوف يتم وضعها في المنصة بشكل مستمر، وهي عبارة عن تحديات في العمل من مختلف القطاعات الشرطية، يشارك الجمهور في إيجاد الأفكار الإبداعية وصناعة الحلول والمشاريع التي من شأنها أن تتجاوز هذه التحديات وتحولها إلى فرص.

وتابع: بعد تقديم المشاركين للأفكار والمشاريع يتم حصرها وتقييمها من قبل لجنة متخصصة مكونة من خبراء الابتكار في شرطة دبي، لاختيار أفضل فكرة لكل تحدي من التحديات التي تم توضيحها في المنصة، حيث سيحصل صاحب الفكرة الأفضل على مكافأة مالية تقدر بـ25 ألف درهم لكل تحدٍ.

اعتماد

حصل مختبر الابتكار في شرطة دبي على شهادة اعتماد «المواصفات العالمية لاستيفاء أعلى معايير دعم وممارسة الابتكار» من قبل المعهد العالمي للابتكار «GINI» في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت بذلك شرطة دبي أول جهة شرطية في الدولة تحصل على هذا الاعتماد، وأصبح المختبر ضمن 52 مختبراً ابتكارياً معتمداً حول العالم مستوفياً للمواصفات العالمية.

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