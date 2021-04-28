بلدية الحمرية تطلق حملة رقابية على الأسواق والمطاعم في رمضان

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أطلقت بلدية الحمرية في الشارقة حملة رقابية منذ بداية الشهر الفضيل وتستمر حتى عيد الفطر السعيد، وتستهدف البلدية من الحملة تكثيف الرقابة على الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بمنافذ البيع في شهر رمضان الكريم، وشملت الحملة التي نفذها فريق التفتيش البلدي المواقع في منافذ بيع السلع الغذائية والسوبر ماركت والبقالة والمطاعم والمطابخ الشعبية والكافتيريا في منطقة الحمرية وجمعية الشارقة التعاونية، علاوةً على أسواق بيع اللحوم والأسماك ومحال الخضار والفواكه، إذ نفذت منذ بداية الشهر الفضيل 115 زيارة تفتيشية، كما أن العاملين في منافذ بيع الأغذية والمأكولات بلغت نسبة تلقيهم اللقاح 98%. وكثف مفتشو الصحة العامة في بلدية الحمرية حملات التفتيش على المواقع كافة في منطقة الحمرية، وتم تنفيذ 115 زيارة تفتيشية حتى الآن، بهدف تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية.

وأكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن البلدية وعبر أقسامها المختصة وفرق التفتيش البلدي؛ تسعى من خلال إطلاق الحملات التفتيشية إلى التأكد من استيفاء المؤسسات الغذائية الاشتراطات الخاصة بنقل وتخزين وتحضير وبيع المنتجات والمواد الغذائية.

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