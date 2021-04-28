بلدية دبي تكثف التفتيش على محلات الحلويات والمخابز قبل العيد

المصدر: دبي – وائل نعيم

تعتزم بلدية دبي تكثيف الحملات التفتيشية في الفترة التي تسبق عيد الفطر على المؤسسات الغذائية وخصوصاً محلات الحلويات والمحامص والمخابز ومصانع الحلويات والشوكولاتة والمطابخ الشعبية للتأكد من تطبيق أفضل الممارسات أثناء عمليات التحضير والإعداد والتخزين والعرض والنقل والتي تمنع تلوث هذه المنتجات وخصوصاً عمليات التلوث التبادلي مع العاملين والمعدات.

وقال سلطان علي الطاهر مدير التفتيش الغذائي في بلدية دبي، لــ «البيان»، إنه في إطار التأكد من سلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال الشهر الفضيل والتزام المؤسسات الغذائية والمتعاملين بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية في ظل تفشي جائحة «كوفيد 19»، أعد قسم التفتيش الغذائي بعض الاشتراطات الصحية وإجراءات التوعية للجمهور للتأكد وضمان التداول الآمن لسلامة الأغذية الأكثر تداولاً خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك وضمان التزام المؤسسات الغذائية والجمهور على حد سواء بالاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية الوقائية لـ«كوفيد 19» في محاور عدة هي: المؤسسات الغذائية المستهدفة «المخابز والمحامص ومحلات الحلويات والشوكولاتة»، حيث يزداد إقبال الجمهور والزوار فيها قبل وخلال فترة العيد، وسيتم التركيز على جميع الممارسات من أهمها عمليات التحضير والتصنيع والحفظ الحراري وأيضاً حماية الأغذية من الملوثات الخارجية.

التزامات الجمهور

وأضاف الطاهر: في ظل انتشار جائحة كورونا يجب أن يلتزم الجمهور «المتسوقين» والعاملين بالمؤسسات الغذائية بالإجراءات الاحترازية للتصدي ومنع انتشار مرض «كوفيد 19»، وذلك بارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي أثناء التسوق وعلى المؤسسات إجراء عمليات التطهير والتعقيم للأسطح الملامسة للمتسوقين.

تأهيل الموظفين

وأوضح الطاهر أن التحضير لشهر رمضان المبارك بدأ من خلال تأهيل وتهيئة موظفي قسم التفتيش الغذائي للتصدي للمخالفات التي تؤثر على الصحة العامة من خلال زيارات المتابعة الميدانية للمؤسسات الغذائية ضمن مجموعات عمل بنظام المناوبة لمواقيت ورديات الدوام على مدار اليوم.

منافذ البيع

وقال الطاهر إن قسم التفتيش الغذائي ينفذ حملات قبل وخلال الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك على منافذ البيع التي يكثر الإقبال عليها للتأكد من التزام تلك المؤسسات بالاشتراطات الصحية المعتمدة والمعمول بها في بلدية دبي، حيث قامت فرق التفتيش بإدارة سلامة الغذاء قسم التفتيش الغذائي بعمل 982 زيارة تفتيشية على تلك المؤسسات، وتبين من خلال الزيارة التزام 96% من المؤسسات التي تم التدقيق عليها وكانت أكثر المخالفات شيوعاً هي تكدس المواد الغذائية، وذلك لكثرة الإقبال من الناس لشراء حاجياتهم خلال الشهر الكريم.

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