الإمارات تشارك العالم الاحتفاء بيوم السلامة والصحة في مكان العمل

المصدر: دبي - البيان

تحيي دولة الإمارات اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل، والذي يصادف اليوم 28 أبريل من كل عام، وتحتفل منظمة العمل الدولية (ILO)، بالمناسبة، لتعزيز مفهوم الصحة والسلامة المهنية في بيئات العمل المختلفة على مستوى العالم، فيما تبذل الإمارات جهودا مهمة من أجل حقوق الموظفين والعمال، والحفاظ على صحتهم في بيئة العمل، كما كفلت القوانين في الدولة حصولهم على حقوقهم وراعت سلامتهم وصحتهم المهنية. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء على رأس قائمة أولويات الهيئة.

وقال معالي الطاير: «إنه تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نضع صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والشركاء على رأس قائمة أولوياتنا.

ولدينا كوادر مدربة ومؤهلة وفق أعلى المعايير العالمية في مجالات السلامة والصحة المهنية، كما نحرص على أن يكون موظفونا وموظفو شركائنا من الاستشاريين والمقاولين والموردين على اطلاع بأهم المستجدات وأفضل الممارسات في الصحة والسلامة المهنية للوصول إلى أعلى مستويات التميز والجودة من خلال التدريب المستمر.

وفي ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة (كوفيد 19)، نعمل وفق استراتيجية متكاملة وفي إطار القواعد الإرشادية التي أوصت بها الجهات المعنية في دولة الإمارات وحكومة دبي. إلى جانب ذلك، نوفر اللقاح لجميع الموظفين وعائلاتهم، ونكثف جهودنا لتسريع التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية بعد انحسار هذا التحدي. كذلك نوفر خط مساعدة للاستشارات النفسية لتقديم الدعم للموظفين بالاستعانة بعدد من المختصين والاستشاريين النفسيين، لدعم الصحة النفسية للموظفين وتعزيز شعورهم بالأمان».

فرص

وأضاف معالي الطاير: «نجحنا في عام 2020 بتحويل التحديات إلى فرص، وكانت الهيئة أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تلبي المعايير العالمية لمجلس السلامة البريطاني الخاصة بتدابير الوقاية من فيروس كوفيد 19.

كذلك فزنا بالجائزة الذهبية عن فئة الرفاهية والصحة، ضمن الجائزة الدولية لتميز الأعمال 2020. كما حصدنا وللمرة الثالثة عشرة جائزة «سيف الشرف في الصحة والسلامة» التي يقدمها مجلس السلامة البريطاني. وأيضاً نلنا عام 2019 جائزة أفضل الأعمال Best Business Awards، إحدى أرفع الجوائز في المملكة المتحدة ضمن فئة الصحة والسلامة. ونواصل تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة في مختلف عملياتنا في إطار مسؤوليتنا تجاه موظفينا ومتعاملينا والمجتمع بشكل عام، ونحرص على حماية الأرواح والممتلكات».

اهتمامات

بدورها، أكدت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أن السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل في أروقتها تتصدر اهتمامات وأولويات المؤسسة وتتجسد في بيئة عمل آمنة لكل العاملين، مرتكزة على تطبيقات لأفضل الممارسات العالمية واستخدام أحدث التقنيات الخاصة ببيئة العمل، وتوفير التدريبات اللازمة للعاملين في جميع مقراتها ومحطاتها للتبريد.

وجددت المؤسسة قبل أيام، شهادة أيزو 45001 بإصداره الجديد، تأكيداً لتوفير المؤسسة متطلبات نظام إدارة السلامة والصحة المهنية OH&S بعناية مكنت المؤسسة من توفير مكان عمل صحي وآمن، وذلك بتقديم منظومة متكاملة للوقاية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، إن من بين أبرز دروس أزمة جائحة كورونا بروز أهمية أماكن العمل (بالنسبة للأنشطة الحيوية غير المشمولة بتقييد الحركة) في عمليات لمنع تفشي الأوبئة والسيطرة عليها، حيث لعبت تدابير السلامة والوقاية في العمل عن بُعد وعمليات التعقيم دوراً حاسماً في احتواء انتشار المرض، مع حماية الموظفين والمجتمع ككل. وأضاف: «نراجع بشكل دوري تقييم المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة، وقياس تنفيذ المعايير والشروط اللازمة في كل مشاريع الشركة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز