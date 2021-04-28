«طرق دبي» تدعو السائقين إلى تجنب القيادة أثناء الشعور بالنعاس أو الإرهاق

المصدر: دبي - البيان

دعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي سائقي المركبات إلى عدم القيادة في حالة الشعور بالتعب أو الإنهاك أو النعاس وخصوصاً في شهر رمضان المبارك، الذي تنخفض فيه معدلات التركيز عند بعض السائقين بسبب تغير عادات الأكل والنوم في الشهر الفضيل.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة: إن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية السلامة المرورية في دبي وبالتعاون مع شركائها لتوعية السائقين بأخطار القيادة أثناء الإرهاق والنعاس، مشيرة إلى أن القيم الفضيلة التي يحملها الشهر الكريم يجب أن تترك آثارها على سلوكيات الأفراد بما في ذلك الالتزام بقواعد المرور وعدم الاعتداء على حقوق مستخدمي الطريق.

وأكدت أن مؤسسة المرور والطرق تثمن جهود الشركاء الذين حرصوا على المساهمة في توصيل رسائل التوعية إلى أكبر عدد ممكن من السائقين، وإنجاح حملة التوعية تحت شعار: «استمتع بإفطارك وركز على طريقك»، مشيدة في هذا الصدد إلى مؤسسة دبي للاستثمار وشركة ميشلان اللتين ساهمتا في توصيل رسائل توعية إلى السائقين في مؤسسة تاكسي دبي من خلال نشرة توعية ضمن وجبات الإفطار في الشهر الكريم، كما تم توصيل رسائل توعية على قسائم الإفطار للسائقين الجدد في معهد الإمارات للسياقة ومعهد مواصلات الإمارات ومركز دبي لتعليم قيادة السيارات ومعهد بن يابر لتعليم قيادة السيارات.

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