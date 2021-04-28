مناقشة ريادة دبي على الخارطة العالمية للسياحة الصحية

المصدر: دبي - البيان

نظّمت هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة السياحة الصحية، الاجتماع الأوّل لمجموعة أعضاء «تجربة دبي الصحية» خلال العام الجاري، وناقشت خلاله أبرز المبادرات النوعية الداعمة لريادة وتفوق دبي على خارطة السياحة الصحية العالمية، والجهود السبّاقة لترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء من مختلف دول العالم.

واستعرض أعضاء مجموعة «تجربة دبي الصحية» خلال جلسة افتراضية التقدم الذي حققته التجربة على صعيد التحول الرقمي، في الوقت الذي تستعد فيه لإضافة المزيد من المعلومات حول خدمات التطبيب عن بُعد، وعروض الخدمات ذات الصلة بالصحة والعافية والاسترخاء المتاحة في إمارة دبي على الموقع الإلكتروني، وذلك من خلال أعضاء «تجربة دبي الصحية» والجهات المعنية بتقديم أرقى الخدمات الصحية والطبية للزوار الدوليين.

تعاون

وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: ساعدت الإدارة الفعّالة لجائحة «كوفيد 19» بتوجيهات قيادتنا الحكيمة في تسليط الضوء على البنية التحتية الصحية المتطورة ذات المستوى العالمي في دبي، وكذلك الأنظمة والخدمات التي توفرها دبي، معرباً عن سعادته للتعاون مع هيئة الصحة بدبي ممثلة بإدارة السياحة الصحية في تعزيز مبادرة: «تجربة دبي الصحية»، كجزء من الجهود المبذولة لترسيخ مكانة دبي كمركز للسياحة العلاجية. وقال: إن البرنامج الجديد المخصص للسياحة الصحية يعكس التزام كلية دبي للسياحة بتطوير نماذج تدريبية عبر الإنترنت لتمكين المهنيين وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الوضع الحالي مع إبراز دبي كوجهة آمنة ومفضلة للزيارة.

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