«الإحسان الخيرية» تبدأ العمل في بناء مستشفى بعجمان

المصدر: (عجمان - وام)

بدأت جمعية الإحسان الخيرية العمل في مستشفى الإحسان الخيري الذي سيبنى على أحدث المواصفات العالمية، ويضم مبدئياً 35 سريراً قابلاً للزيادة إلى 200 سرير بتكلفة 22 مليون درهم، حيث سيلبي الاحتياجات الطبية لآلاف الأسر المحتاجة.

وقال الدكتور حقي إسماعيل المدير التنفيذي للجمعية، إنه نظراً للإقبال المتزايد على مجمع الإحسان الطبي التابع للجمعية فقد تقرر إنشاء مستشفى الإحسان الخيري، حيث سيقدم خدماته إلى جميع الفئات والشرائح الاجتماعية من خلال تقديم العلاج لغير القادرين والمحتاجين.

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