انطلاق معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب

المصدر: (عجمان - وام )

بدأت أمس في عجمان فعاليات معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2021 افتراضياً في نسخته الثامنة والذي تنظمه غرفة عجمان وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم على مدى يومين بمشاركة أكثر من 25 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل وخارج الدولة.

وأكد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، خلال افتتاحه للمعرض، أن معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب 2021 في نسخته الافتراضية يعزز دوره كمنصة محلية ودولية رائدة في تطوير القطاع التعليمي بشكل عام، ويجسد جهود الإمارة في تطوير صناعة المعارض، وتحويل التحديات التي فرضتها تبعات الجائحة إلى فرص مستدامة، كما يعكس جهود القيادة الرشيدة في توفير المقومات الداعمة للاستثمار في العنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لمسيرة التنمية والازدهار.

وأشار عبد الله المويجعي، إلى أن نسخة المعرض 2021 تضم مجموعة من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المتميزة من داخل الدولة وخارجها لتقديم أبرز التخصصات الأكاديمية والمهنية في مجالات عدة كالطب والابتكار واستشراف المستقبل والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وعلوم الاقتصاد وإدارة المشروعات وتحليل البيانات وغيرها من التخصصات المواكبة لمتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ليوفر المعرض فرصة للطلبة وأولياء الأمور إلى التعرف على خطوات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وأفضل التخصصات المتاحة.

وقال: «يوفر المعرض قناة تواصل مباشرة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المشاركة، والتعرف على أحدث أدوات ومستجدات القطاع التعليمي، لا سيما في ظل تبعات الجائحة والتعلم عن بُعد». وأوضح أن استمرارية تنظيم معرض عجمان الدولي للتعليم والتدريب يعكس جهود غرفة عجمان في المشاركة لتطوير قطاع التعليم العالي والمرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتطورات المستقبلية التي سيشهدها القطاع الاقتصادي.

ودعا الطلبة وأولياء الأمور من داخل وخارج الدولة لزيارة المعرض والاستفادة من آليات التواصل المباشر مع ممثلي الجامعات المشاركة عبر خاصية الفيديو إلى جانب التواصل عبر الرسائل والرد على الاستفسارات مباشرة. ووجه رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان الشكر إلى وزارة التربية والتعليم على جهودها وتعاونها في تنظيم المعرض وتوفير سلسلة من ورش العمل المتخصصة على مدار يومي المعرض للتعريف بأهمية التعليم الفني والتخصصات المعنية بإدارة وتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة والإلمام بالتخصصات المستقبلية.

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