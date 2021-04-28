«RECAPP» يستقطب دعم القطاع الخاص لتعزيز عمليات التدوير

المصدر: أبوظبي - وام

استقطب تطبيق RECAPP الذي أطلقته شركة «فيوليا» في نوفمبر الماضي في أبوظبي، شراكة ودعم العديد من مؤسسات القطاع الخاص لتعزيز عمليات التدوير وإعادة الاستخدام ومنها بروج، وكوكا كولا، وبيبسيكو، وماجد الفطيم، ويونيليفر.

ويعد التطبيق الذي تم إطلاقه بالشراكة مع مجموعة «أغذية»، ودعم وزارة التغير المناخي والبيئة، أول خدمة رقمية مجانية لجمع المواد القابلة لإعادة التدوير ومنح المستخدمين مكافآت مقابل سلوكهم المسؤول والواعي تجاه البيئة، لتعزيز الوعي والشعور بالانتماء المجتمعي لأسلوب حياة أكثر استدامة.

ويشكل التطبيق وشراكته مع مؤسسات القطاع الخاص نموذجاً رائداً لدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتطبيق معاييره وآلياته في دولة الإمارات، ويستهدف في المقام الأول إيجاد منظومة مبتكرة للتدوير وإعادة الاستخدام تتيح فصل العديد من المواد من مصدرها لتخفيف العبء على مكبات النفايات.

والجدير بالذكر أن خدمة RECAPP تمثل خطوة مهمة في مسيرة تحوّل المجتمعات نحو الاستدامة، حيث يقدم التطبيق حلولاً للتحديات التي يواجها المواطنون والمقيمون أثناء سعيهم للمشاركة في الاقتصاد الدائري لتصبح أنماط عيشهم أكثر استدامة ويسهم في تمكين الأفراد المشاركين في عملية إعادة التدوير عبر تزويدهم بطريقة تتسم بالكفاءة والسهولة لترتيب مواعيد استلام المواد القابلة لإعادة التدوير، ومنها العبوات البلاستيكية والعلب المصنوعة من الألمنيوم.

كما يتضمن التطبيق برنامج مكافآت لتحفيز الأعضاء على إعادة التدوير، إذ يمنح التطبيق لمستخدميه نقاطاً كلّما قدموا مزيداً من المواد لإعادة تدويرها. ويمكن لمستخدمي التطبيق استبدال نقاطهم بجوائز متنوعة من مجموعة المكافآت المتاحة، حيث تزيد النقاط في كل مرة وفقاً لوزن المواد التي تجمع لإعادة تدويرها.

وقال المهندس سيف الشرع، الوكيل المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي و البيئة: «إن حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية يمثل أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على ضمانها وتعزيزها، عبر منظومة متكاملة من التشريعات والبرامج والمبادرات، من أهمها تطبيق منظومة الاقتصاد الدائري بما تشمله من إدارة متكاملة للنفايات»، مشيراً إلى حرص الوزارة على تطبيق سياسة الإمارات للاقتصاد الدائري بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص عبر تحفيز مؤسسات على تبني آليات ومحددات هذا الاقتصاد، ودعم وتشجيع المبادرات الابتكارية التي يتم إطلاقها في هذا المجال».

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