الشؤون الإسلامية بالشارقة: 30 دقيقة لصلاة التهجد في مساجد الإمارة

المصدر: وام

حددت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة مدة صلاة التهجد في مساجد الإمارة خلال العشر الأواخر من رمضان بما لا يتجاوز 30 دقيقة ويكون التوقيت عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30، مع ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً ونوهت بغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح بالجلوس والاعتكاف.

ودعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المصلين، خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، الى أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى.

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