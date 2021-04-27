إجراءات قانونية في حق من يثبت تحويله أموالاً لحسابات مشبوهة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد:

أكدت دائرة القضاء- أبوظبي، أن التعذر بحسن النية أو تقديم يد العون في جرائم تحويل الأموال إلى حسابات مشبوهة، لا يعتبر عذراً للإفلات من المساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية في حق كل من يثبت تورطه بالسماح لأشخاص بإدارة حساباتهم عبر تحويل أموالهم إلى حسابات أخرى داخل أو خارج الدولة تعود لأشخاص يمارسون أنشطة غير مشروعة قانوناً.

وحذرت أصحاب تلك الحسابات من خطورة الانسياق خلف طلبات معارفهم أو أصدقائهم ودعوتهم بإرسال مبالغ مالية سواء كبيرة أو صغيرة إلى حسابات مصرفية آخري قد يتبين أن أصحابها يتاجرون في المواد المخدرة، وأن عملية التحويل تدخل في إطار عملية تجارة بالمخدرات.

وتفصيلاً، نشرت دائرة القضاء - أبوظبي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أمس، فيلماً توعوياً تحت عنوان «تحويل الأموال من حسابك إلى حساب مجهول خطر ومسؤولية جنائية»، تدعو من خلاله كافة أفراد المجتمع إلى توخي الحيطة والحذر عند طلب أي شخص منهم تحويل مبالغ مالية من حساباتهم المصرفية إلى حسابات أخرى غير معروفة، تحت أي ذريعة كانت، وذلك لاحتمال وقوعهم في خانة المساءلة القانونية.

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