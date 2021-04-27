إقامة صلاة التهجد في جميع مساجد الإمارات وفقاً للضوابط الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالشكر والامتنان لجميع أفراد المجتمع الذين اختاروا التطعيم حمايةً لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم. وأعلنت السماح بإقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقاً لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التروايح.

وقالت الهيئة إنه تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة، عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30 في جميع إمارات الدولة، وتؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح (بالجلوس والاعتكاف).

وأوضحت الهيئة أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشجع المصلين، خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى.

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