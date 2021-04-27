تفاصيل الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تقدمت دولة الإمارات 3 مراتب إلى المركز الثامن عالمياً، وحافظت على مركزها الأول عربياً على مؤشر بلومبيرج لأفضل الدول مرونة في التعامل مع جائحة كوفيد-19، محققة 69.7 نقطة على المؤشر العام، وبذلك تأتي ضمن أفضل 10 دول لتتقدم على الصين وفنلندا والدنمارك وكندا وسويسرا.

تمكنت دولة الإمارات من الوصول إلى هذه المرتبة المتقدمة إقليمياً وعالمياً، بفضل الإجراءات الوقائية التي اتخذتها منذ بداية الأزمة، حيث تعاملت مع الجائحة بفاعلية، مع المحافظة على عدم تعطيل الأعمال والشؤون المجتمعية.

نجاح الحملة الوطنية للتطعيم في الإمارات في تحقيق أهدافها حتى الآن يعد مؤشراً على قوة المنظومة الطبية والصحية في الدولة، حيث وصل مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم أكثر من 10 ملايين جرعة.

توافر اللقاحات أحد أهم إنجازات الدولة في المعركة ضد الجائحة، وهي متوفرة للجميع مجاناً في مختلف المراكز التي تعمل بأقصى طاقتها، الأمر الذي يفرض على الجميع التعاون والمبادرة إلى أخذ اللقاح والوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم.

الشكر والامتنان لجميع أفراد المجتمع الذين اختاروا التطعيم حمايةً لأنفسهم وذويهم ومجتمعهم. وهذا ما اعتدنا عليه من كافة مواطني ومقيمي الدولة. وندعو بقية أفراد المجتمع من الفئات المستهدفة بضرورة المبادرة إلى أخذ اللقاح والمساهمة في حماية المجتمع.

توافر غالبية اللقاحات المعتمدة عالمياً في الدولة والتي تشمل 4 أنواع من اللقاحات لتطعيم الأفراد ضد فيروس كوفيد-19، وهم: لقاح سينوفارم، ولقاح "فايزر-بيونتك، ولقاح سبوتنيك في V، ولقاح أكسفورد-أسترازينيكا.

توفر الدولة التطعيم مجاناً واختيارياً لكل الراغبين من المواطنين والمقيمين، ويمكن الحصول عليه شريطة عدم وجود حالة صحية، أو أعراض تمنع ذلك بعد تقييم الطبيب المختص.

نعلن لكم بالتوفيق من الله إقامة صلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وفقا لضوابط وإجراءات احترازية مماثلة لصلاة التراويح.

تقرر تحديد مدة صلاة التهجد بما لا يتجاوز 30 دقيقة ويكون التوقيت عند الساعة 12:00 منتصف الليل وحتى 12:30في جميع إمارات الدولة، ونؤكد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها مسبقاً، وغلق المساجد مباشرة بعد الصلاة، وعدم السماح (بالجلوس والاعتكاف).

يشجع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي المصلين، خاصةً كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات، أن يحيوا سنة إقامة صلاة التراويح والتهجد في بيوتهم، وذلك من خلال صلاتها جماعة مع أهل بيتهم أو منفردين ولهم أجر التراويح والتهجد كاملاً بإذن الله تعالى.

تقرر إقامة نهائي مسابقة كأس رئيس الدولة 2021 يوم الأحد 16 مايو 2021 بين الفريقين المتأهلين مع السماح بعودة الجماهير بنسبة 30% وفق الاشتراطات الاحترازية والوقائية، وهي أول فعالية رسمية يسمح بحضورها الحاصلين على اللقاح والمشاركين في التجارب السريرية للقاح فقط.

وذلك مع مراعاة التزام المشجعين بإبراز نتيجة فحص كوفيد-19 السلبية خلال مدة أقصاها 48 ساعة قبل موعد إقامة المباراة وأن يكون حرف E ظاهرا في تطبيق الحصن الخاص بهم.

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