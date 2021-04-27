770 موظفاً في شرطة دبي ينالون مكافآت تحفيزية عبر برنامج «كفو»

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي أن عدد الموظفين الذين استفادوا خلال شهر واحد فقط، من برنامج النقاط التحفيزية «كفو» بلغ 770 موظفاً دون تكرار، حيث تتنوع قائمة الحوافز من مكافآت مالية، وأقدمية في الخدمة، وإجازة إدارية، وشارة تقدير، وشهادة شكر وثناء وتقدير.

ويعد برنامج «كفو» أحد البرامج النوعية في نظام الموارد البشرية بشرطة دبي، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يجمع بشكل تلقائي للموظفين مجموعة من النقاط التحفيزية المبنية على ما يحصل عليه المنتسب من حوافز تقديراً لإنجازاته في العمل ومشاركاته الاجتماعية والتطوعية، ويتيح النظام ميزة فريدة، حيث يمكن للمنتسب اختيار الحافز الأنسب له من خلال استبدال تلك النقاط التحفيزية المتراكمة بحافز جديد من ضمن قائمة الحوافز المتاحة.

وفي هذا الشأن، قال العميد الدكتور صالح عبدالله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن استراتيجية شرطة دبي في إدارة المورد البشري وضعت في أولوياتها فلسفة الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة، ويعتبر التشجيع والتحفيز من المبادئ التي تسهم بشكل أساسي في نجاح تلك السياسة المتبعة لإدارة المورد البشري بالشكل الصحيح، حيث أصبحت الحوافز المتنوعة عنصراً أساسياً في تحريك الدوافع البشرية نحو الإنتاج والعمل سواء كانت حوافز مادية أو معنوية، ما يسهم في تحقيق مستهدف التحفيز في المؤسسة، ويرفع نسبة السعادة الوظيفية.

برنامج نوعي

وأضاف العميد صالح أن من أهداف إيجاد البرنامج النوعي «كفو» الذي ينظم ويرصد ويحسب الحوافز الممنوحة، هو بيان الأثر التراكمي لمختلف الحوافز على المنتسبين، ما يدفعهم للاستمرارية في العطاء والعمل على تطوير أدائهم، وصولاً لهدف أسمى وهو خلق بيئة عمل صحية محفزة يسودها التعاون والولاء والرغبة الصادقة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

بدروه قال العقيد عبدالله مفتاح، مدير إدارة الأداء والتحفيز الوظيفي: تهدف آلية البرنامج إلى توفير أداة مبتكرة للتحفيز الوظيفي، وتدفع المنتسب للمحافظة على تميزه الوظيفي، وإيجاد ترابط للحوافز الممنوحة مع الجوانب الإدارية والوظيفية المرتبطة بالمنتسب، وتأكد الآلية أهمية تنوع أساليب التحفيز وتدرجها واختلاف أثرها وتفاوته بين منتسب وآخر، وكذلك إشباع احتياجات المنتسبين وترسيخ الإحساس لديهم بالتقدير والاحترام والرضا الوظيفي ورفع الولاء والانتماء، وصولاً إلى زيادة الإنتاجية للموظف ما ينعكس إيجابياً على إنتاجية المؤسسة وجودة أدائها.

وتابع العقيد مفتاح: للمنتسب حرية الاختيار بين الحوافز المختلفة المتاحة في البرنامج الإلكتروني «كفو»، بناءً على النقاط التحفيزية التي يحوزها المنتسب عند المطالبة بالبدل، ويتميز البرنامج بالمرونة الإدارية في عدة أوجه، منها قائمة الحوافز التي تحتسب على إثرها النقاط التحفيزية، وقائمة البدلات التحفيزية في عملية المطالبة بالبدل، وأوزان البدلات التحفيزية المؤثرة في عملية المطالبة بالبدل، وبالتالي توفر كل هذه النقاط درجة عالية من الشفافية والوضوح والمرونة التي تمكن الموظفين اختيار ما يناسبهم من المكافآت.

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