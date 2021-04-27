مدينة الخدمات بدبي وجامعة ولونغونغ تعلنان عن منحة ماجستير لمواطني الإمارات

المصدر: وام

أعلنت جامعة ولونغونغ في دبي، بالتعاون مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، اليوم، عن "منحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الدراسية السنوية في ماجستير العلاقات الدولية" لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم منحها للطالب المتميز المهتم بالعمل الإنساني تعزيزا لرؤية دولة الإمارات في هذا المجال.

وقال البروفيسور محمد سالم، رئيس جامعة ولونغونغ في دبي: "باعتبارها من أقدم الجامعات الدولية في دولة الإمارات، تتشرف جامعة ولونغونغ في دبي بالدعم المستمر للأولويات الوطنية للدولة ولإعداد الكفاءات البشرية لتأهيل الجيل الجديد من القادة"، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية للجامعة تتمحور مع المدينة العالمية للخدمات الإنسانية حول التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية والخيرية اليوم في ظل ما يشهده العالم من طوارئ وأزمات.

وأضاف: "ستمكن هذه المنحة الطلبة الإمارتيين في برنامج ماجستير العلاقات الدولية من اكتساب المهارات اللازمة في هذا المجال المتنامي بالإضافة إلى تكوين فهم عميق للقضايا العالمية المعقدة والمترابطة مثل الفقر والتغير المناخي".

من جانبه، قال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: "هذه المنحة هي إحدى ثمار شراكتنا مع جامعة ولونغونغ في دبي، وتهدف إلى زيادة تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال العمل الإنساني والتنمية، من خلال تمكين مواطني الدولة، وتزويدهم بأدوات المعرفة وفرص بناء القدرات".

وتهدف منحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الدراسية في ماجستير العلاقات الدولية إلى تقديم فهم متعمق للعلاقات بين الدول والمناطق عبر مجالات مثل العولمة والدبلوماسية والاقتصاد والقانون الدولي وهجرة العمالة والثقافة والإعلام والبيئة والأمن في سياق العمل الإنساني.

وسيتم استلام طلبات الحصول على المنحة خلال شهر مايو 2021 بينما ستبدأ فترة التقييم بحلول الأول من يونيو وسيتم الإعلان عن الفائز بالمنحة في نهاية يونيو 2021.

ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل حول "منحة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية الدراسية في ماجستير العلاقات الدولية" وعملية التقديم الخاصة بها على الموقع الإلكتروني للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية:www.ihc.ae/ihcscholarship

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