شرطة الفجيرة تطلق الحملة المرورية «يداً بيد لسلامة أبنائنا»

المصدر: الفجيرة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بإدارة المرور والدوريات، مؤخراً، فعاليات وأنشطة الحملة الفرعية الثانية لعام 2021 تحت شعار (يداً بيد لسلامة أبنائنا)، وذلك ضمن الحملات المحلية للخطة التشغيلية لإدارة المرور والدوريات والمبادرة الخاصة لترسيخ مبادئ الثقافة المرورية من خلال برامج التوعية المرورية لكافة شرائح المجتمع والتي تأتي تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية وشرطة الفجيرة بهدف جعل الطرق أكثر أمناً.

وتهدف الحملة إلى التوعية بمخاطر دراجات السكوتر على مستخدميها من الشباب والأطفال للحد من وقوع الحوادث والإصابات، كما تهدف الحملة إلى تعزيز مفاهيم السلامة المرورية لمستخدمي دراجات السكوتر ومنع استخدامها في الطرقات وبين المركبات.

وأكد العميد الدكتور علي راشد بن عواش اليماحي نائب مدير عام العمليات الشرطية رئيس فريق التصدي لظاهرة ممارسة هواية الدراجات الكهربائية السكوتر على خطورة انتشار هذه الظاهرة من قبل فئات والشباب وخصوصاً الأطفال واستخدامها في الأحياء السكنية والطرقات الرئيسية وبين المركبات، الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الحوادث والإصابات الجسيمة.

وأوضح العميد بن عواش أن الحملة ( يداً بيد لسلامة أبنائنا ) تسعى إلى نشر الوعي بين كافة شرائح المجتمع من خلال تكثيف انتشار الدوريات المرورية وتقديم النصح والإرشاد حول خطورة قيادة السكوتر قبل تحرير المخالفة.

وناشد نائب مدير عام العمليات الشرطية أهمية تفعيل دور أفراد المجتمع في التعاون للتصدي والقضاء على هذه الظاهرة حفاظاً على سلامة الأرواح والإصابات الخطيرة التي يتعرض لها مستخدمو هذه الدراجة.

وأشار العقيد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن مستخدمي دراجات السكوتر أكثر عرضة لمخاطر الحوادث والإصابات وذلك لافتقارها لاشتراطات السلامة وصعوبة السيطرة عليها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز