محمد بن راشد يعلن عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن إنشاء مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان بدبي.

وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "الإخوة والأخوات.. نعلن اليوم عن إنشاء "مستشفى حمدان بن راشد لرعاية مرضى السرطان" بدبي.. مستشفى خيري وإنساني مفتوح للجميع.. يضم 250 سريراً.. وسيستقبل 30 ألف مراجع سنويا.. ويقام على مساحة بناء 50 ألف متر مربع.. رحمك الله يا أبا راشد.. وجعل دارك الفردوس الأعلى من الجنة".

وأضاف سموه، "حمدان بن راشد كان مميزاً في خيره وعطائه وإنفاقه ورحمته وتواضعه.. كان اهتمامه بالتعليم والصحة والأيتام مستمراً ولم يتوقف عبر عقود.. ما زال فقده يوجعنا.. وذكراه في كل ركن من دبي.. وسيبقى اسمه باقياً وخالداً بإذن الله في سجل المحسنين".

#محمد_بن_راشد: #حمدان_بن_راشد كان مميزاً في خيره وعطائه وإنفاقه ورحمته وتواضعه .. كان اهتمامه بالتعليم والصحة والأيتام مستمراً ولم يتوقف عبر عقود ... ما زال فقده يوجعنا .. وذكراه في كل ركن من #دبي .. وسيبقى اسمه باقياً وخالداً باذن الله في سجل المحسنين ..#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pxuiEfI1km — صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 27, 2021

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