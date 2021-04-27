توقعات الطقس غدا في الإمارات

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائماً جزئياً إلى غائم ومغبرا أحياناً على بعض المناطق الشرقية والغربية مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة ومائلا للحرارة نهاراً، والرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية.

حركة الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية 15 - 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب أحياناً .. ويحدث المد الأول عند 14:19 والمد الثاني عند 01:57 والجزر الأول عند الساعة 07:55 والجزر الثاني عند الساعة 19:40.

وفي بحر عمان يكون خفيفا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند 11:01 والمد الثاني عند الساعة 22:19 والجزر الاول عند الساعة 16:40 والجزرالثاني عند الساعة 04:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 40 26 25 15

دبــي 39 27 30 10

الشارقة 40 22 30 10

عجمان 39 26 65 20

أم القيوين 38 24 40 10

رأس الخيمة 37 23 50 15

الفجيرة 36 25 80 35

العين 39 28 35 10

ليوا 38 27 30 10

الرويس 39 28 45 10

السلع 40 28 65 10

دلما 36 26 60 15

طنب الكبرى 34 24 70 25

طنب الصغرى 34 24 70 25

أبو موسى 34 24 70 25



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