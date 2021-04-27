مخطوطات للمصحف الكريم من مئات السنين في ضيافة "مكتبة كلباء العامة"

المصدر: وام

نظمت مكتبة كلباء العامة ضمن برنامج فعالياتها الرمضانية معرضاً لمخطوطات القرآن الكريم عرضت خلاله 40 مخطوطاً تكشف تنوّع المدارس والفنون المستخدمة في نسخ القرآن الكريم عبر العصور.

وجاءت المخطوطات من مقتنيات الخطاط علي الحمادي الذي قدم على هامش المعرض ورشة عمل حول فن نسخ القرآن والمهارات والأدوات اللازمة للكتابة حيث درّب المشاركون على نسخ سورة من المصحف بخط النسخ وباستخدام أدوات الخط العربي.

وقال الخطاط الحمادي إن مبادرة عرض المصاحف التاريخية متاحة أمام كافة أفراد المجتمع بشكل عام.. موضحاً حرصه على اقتناء المصاحف النادرة ورغبته في عرض مقتنياته القيّمة للجمهور بهدف التنويه إلى أهمية المحافظة على هذا الإرث الذي يمثل علامة مضيئة في التاريخ الاسلامي.

مؤكدا أهمية المعرض للتحفيز على اقتناء مخطوطات القرآن والعناية بإرثها وتعليم أساليب كتابتها.

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