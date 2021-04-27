مركز رافد في أبوظبي يوزع ملايين الجرعات من لقاحات كوفيد-19

المصدر: أبوظبي ـ البيان

كشفت رافد، مؤسسة مشتريات المجموعة لمستلزمات الرعاية الصحية، عن تحقيق إنجاز جديد بعد نجاحها في تخزين وتوريد ملايين الجرعات من لقاحات كوفيد-19 عبر مركز توزيع رافد المتخصص في العاصمة الإماراتية.

وتضم المنشأة المتخصصة، التي تمتد على مساحة 19 ألف متر مربع، ثماني غرف تبريد مزودة بأحدث المعدات تتسع لتخزين ما يصل إلى 120 مليون عبوة لقاح، وتلبي جميع نطاقات درجات الحرارة التي تتراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية لتخزين مستلزمات الوقاية الشخصية والمعدات الطبية، وصولاً إلى 80 درجة مئوية تحت الصفر لتخزين اللقاحات.

وقال راشد سيف القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة رافد: "حقق فريق عمل رافد إنجازات مهمة خلال الأشهر السبعة الماضية، حيث تواصل منشآت المؤسسة لعب دور أساسي في تمكين مبادرات التطعيم في الإمارات، وتوفر رافد رغم حداثة عهدها بالقطاع، أكثر من ثلاثة ملايين جرعة لقاح شهرياً، ما يجعلها حلقة وصل رئيسية في سلسلة الخدمات اللوجستية في الدولة، ويساعد على تمكين خدمات الشراء المركزية في جميع أنحاء الإمارات".

وإلى جانب مرافق التخزين والتبريد الأساسية الخاصة بلقاحات كوفيد-19، يضم مركز توزيع رافد أنظمة للتوزيع وضبط المخزون مزودة بأحدث أجهزة المسح بالترددات اللاسلكية، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة متقدمة للمباني.

وأضاف القبيسي: "يُعد هذا إنجازاً مميزا بالنسبة لرافد وسلسلة مقدمي الرعاية الصحية بأكملها. فبعد أن تمثلت أولويات المؤسسة في الإمداد السريع بلقاحات كوفيد-19، تهدف في الأشهر المقبلة إلى البناء على ما تحقق من نجاح، ورفع مستوى قدرتها على تخفيض تكاليف التشغيل لمقدمي الرعاية الصحية، مع ضمان تقديم الإمدادات الطبية الأساسية على نحو فعال وفي الوقت المناسب في جميع أنحاء المنطقة".

وبالإضافة إلى جرعات لقاح كوفيد-19، يضم مركز توزيع رافد المحاقن والإبر المستخدمة في عملية التطعيم ومعدات الحماية الشخصية.

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