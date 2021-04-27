عيادة الألم في "توام" توفر مجموعة شاملة من خيارات العلاج للمرضى

المصدر: العين - البيان

يقدم مستشفى توام، أحد منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، خدمات متميزة وفريدة من نوعها لعلاج الألم من خلال "عيادة الألم" التي توفر مجموعة شاملة من خيارات العلاج للمرضى الذي يعانون من الآلام الحادة والمزمنة.

وتختص العيادة التي تم افتتاحها حديثًا في علاج الآلام المزمنة والانزعاج طويل الأمد الناتج عن اضطرابات العمود الفقري، مثل آلام الظهر والرقبة (مشاكل القرص وعرق النسا) وآلام المفاصل والألم الناجم عن أمراض النساء والصداع والاضطرابات الأخرى مثل إصابات العمل، وآلام الوجه، وحوادث السيارات، والاعتلال العصبي، والألم الوهمي الناجم عن البتر، وآلام ما بعد الجراحة، وآلام ما بعد الإصابة، وألم الرقبة (آلام الرقبة الناجمة عن الحوادث)، والقوباء النطاقية، والألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل.

ويعمل في "عيادة الألم" استشاريون ذوو مؤهلات وخبرات عالية إلى جانب أخصائيين في أقسام مختلفة تشمل العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وعلم النفس، لتقديم خطة رعاية مخصصة لكل شخص، بما يضمن تصميم العلاج وفقًا لظروف كل مريض، مع اعتماد نهج متعدد الوسائل لاستخدام مجموعة من العلاجات المختلفة، سواء عبر الأدوية (مسكنات محددة للألم للحدّ من ألم المفاصل والأعصاب)، أو علاجات جسدية (حقن الألم) مع اختبارات تشخيصية متقدمة. كما تعمل العيادة أيضًا على تثقيف المرضى عبر استراتيجيات التعامل مع الألم، بما يتيح لهم إدارة التعامل مع آلامهم، والتحكم بسير حياتهم.

وقال الدكتور نارين راج، رئيس خدمات علاج الألم في مستشفى توام: "في كثير من الأحيان، نجد أشخاصًا يعانون آلامًا مزمنة طويلة الأمد قد تؤثر على صحتهم الجسدية والذهنية. وعلى المستوى العالمي، تشير الإحصائيات إلى وجود ما يقدر بـ 1.5 مليار شخص في العالم يعانون من هذه المشكلة المضنية بصورة مستمرة، بما قد يؤدي بهم إلى المعاناة من قلة النوم وعدم القدرة على التركيز، وزيادة الشعور بالإرهاق، وتؤثر بالتالي على نوعية حياتهم. لذلك تتطلب مثل هذه المشكلات المعقدة والصعبة اعتماد نهج متعدد التخصصات في العلاج".

وأضاف الدكتور نارين راج: "تتمثل مهمتنا في’عيادة الألم‘ التي تم افتتاحها حديثًا، في مساعدة مرضانا عن تحسين سيطرتهم على الآلام، وتقليل التوتر والقلق الناجمين عن ذلك، من خلال تطوير خطط رعاية فريدة مصممة وفقًا لظروفهم المختلفة، وحسب درجات الألم التي يعانون منها واحتياجاتهم الشخصية".

كما قال الدكتور عمر الحمد رئيس قسم التخدير في مستشفى توام: "هدفنا هو ضمان حصول المرضى على رعاية عالية الجودة وآمنة وفعالة، ونحن على قناعة تامة بأن رضا المريض عنصر مهم في جودة الرعاية الصحية، ونسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الممكنة".

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