ملصقات بلغة «برايل» على علب الأدوية لأصحاب الهمم المكفوفين في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

بهدف التغلب على الإشكاليات التي يواجهها أصحاب الهمم من فئة المكفوفين نتيجة حدوث أخطاء عند تناولهم جرعات دوائية، تتعاون مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» في نشر ملصقات حول طريقة استخدام الأدوية بلغة «برايل»، يتم وضعها من قبل الصيادلة العاملين بالصيدليات الرئيسة وصيدليات المستشفيات على مستوى إمارة أبوظبي على علب الأدوية، بدلاً من الكتابة العادية للمبصرين.

وتم التنسيق بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وشركة «صحة» على تنظيم حملة توعية وتعريف بالمبادرة عبر حسابات الجانبين على منصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى أصحاب الهمم من فئة المكفوفين وأسرهم، للإعلان عن المبادرة كما سيتم تقييم التجربة من خلال استطلاع آراء المستفيدين من فئة المكفوفين وأسرهم.

وأكدت ناعمة عبد الرحمن المنصوري، عضوة المجلس الوطني، مديرة إدارة رعاية المكفوفين بالمؤسسة، أهمية المبادرة ليتمكن الكفيف من التعرف بنفسه إلى الأدوية وطريقة استعمالها دون مساعدة الأخرين، مشيرةً إلى أن تلك المبادرة تحد من المشكلات التي يواجهها الكفيف نتيجة وقوع خطأ في تناول جرعات الدواء بسبب عدم تمييز بعض علب الدواء وتشابهها.

وقالت: «إننا في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وإدارة رعاية المكفوفين نعمل على تسهيل حياة المستفيدين من خدمات المؤسسة بالعمل على نشر لغة «برايل» في الحياة العامة، وبكافة المرافق والمنشآت، مشيرةً إلى أن المؤسسة أعدت حصراً بالاستخدامات الشائعة للأدوية من حيث عدد مرات تناول الدواء وطريقة تناوله ومدة استخدامه على اختلاف وتنوع الحالات المرضية ولاسيما الأكثر شيوعاً، وتمت طباعة تلك الوصفات بطريقة «برايل» بعدد مناسب من كل عبارة ليتم بالتنسيق والتعاون مع شركة ابوظبي للخدمات الصحية "صحة" توزيعها على الصيدليات الرئيسية وصيدليات المستشفيات على مستوى إمارة أبوظبي.

من جانبه، أكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة»، حرص الشركة على توفير رعاية صحية عالمية المستوى لجميع أفراد المجتمع، خاصة تلك الفئة من أصحاب الهمم الذين توليهم "صحة" عناية خاصة ورعاية فائقة تتناسب مع احتياجاتهم وأوضاعهم الصحية.

وقال إن مبادرة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمتمثلة في طباعة طريقة استخدام الأدوية بلغة" برايل" من المبادرات المتميزة التي تسهل استخدام الأدوية على فئة المكفوفين، لتناول أدويتهم بأنفسهم دون الحاجة لمساعدة الآخرين.

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