فاطمة بنت مبارك: مستمرون في دعم المرأة الإماراتية لتكون في مستويات التميز

المصدر: أبوظبي - البيان

أعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، عن جزيل الشكر والتقدير للمجلس الوزاري للتنمية برئاسة صاحب السمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وجميع أعضائه الكرام، لجهودهم الوطنية التي مثلت مصدر للإلهام والنجاح والارتقاء، فكانوا خير معين في مسيرة الانجازات والمكاسب لابنة الإمارات.

وقالت سموها: "ها نحن نطوي معاً 50 عاماً من الإنجاز، وعلى مدار خمس عقودٍ مليئة بالإنجازات التي نعتزّ ونفتخر بها، فهي الأعوام التي كوّنت ماضينا الذي رسمناه معاً، والآن نعلن عن استحداث نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية، والذي جاء امتداداً لهذه المسيرة الاستشرافية، لتأصيل مكانة المرأة الإماراتية كشريكة فاعلة في البناء والازدهار، بما يحافظ على استدامة الإنجازات المتحققة، ويعزز من مكانة الدولة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية بملف دعم وتمكين المرأة".

وتابعت سموها: "رؤية القيادة الرشيدة المستنيرة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في بناء المواطن دون تمييز بين الرجل والمرأة مثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية، والاقتصادية، والاجتماعية والثقافية الداعمة للطاقات الخلاقة والمبدعة للمرأة الإماراتية".

وأضافت سموها: "تنعم المرأة الإماراتية بنهضة وتطور ملموس في كافة المجالات المهنية في ظل اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، ونفخر بإنجازات الدولة وخاصة فيما يتعلق بالمرأة الإماراتية، التي أضحت تشارك الرجل في صنع القرار السياسي، فالمرأة اليوم تعيش عصرها الذهبي في كل ميادين التمكين وعلى جميع الأصعدة، ونحن مستمرون في دعمها وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائما على قدر المأمول لها من مستويات التميز، لتظل ابنة الإمارات، مشعل إنجازٍ، وساريةَ علم وأخلاق في رفد مسيرة الوطن، بكل ما من شأنه أن يرفع اسم الدولة عالياً، ويعزز مكانتها بين الأمم والشعوب".

وأشارت سموها إلى أن مخرجات هذا المشروع ستعود بالفائدة على المجتمع الإماراتي، وكافة المدخلات سيكون لها الأثر الإيجابي لما تعتمد عليه من منهجية وآلية واضحة لاستشراف مستقبل المرأة الإماراتية وصياغة مسيرتها في كافة المجالات والقطاعات بوطننا الغالي، لتتمكن من استكمال دورها التاريخي في معادلة التنمية والتطوير التي تعمل الدولة على ترسيخها على مدار 50 عاماً من عمرها، برؤية طموحة تعانق استدامة الريادة والتميز والتنمية في دولة الإمارات.

ومن جانبها قالت نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، إن نظام رصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية جاء ليتوج جهود عقوداً من الانجاز والتمييز سطرته الدولة، ويمهد الطريق الى حقبة جديدة بعزيمة الفريق الوطني لإعداد الدراسات والتقارير التحليلية للوضع القائم للمرأة الاماراتية و البناء على الإنجازات المتحققة لها، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب، والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها في كافة المجالات، بعدما أكدت 155 جهة على المشاركة في هذا المشروع الوطني الضخم، والتي اشتملت على 33 جهة اتحادية، 72 جهة محلية، 12 مؤسسة مجتمع مدني، 6 جهات شبه حكومية، 21 جهة من القطاع الخاص، 11 جهة من التعليم العالي.

ويجدر الإشارة أن النظام الرئيسي لرصد التقدم المحرز للمرأة الإماراتية يتضمن أربع ممكنات حيث يستند الممكن الأول على تشكيل اللجنة العليا الدائمة برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك والفرق التنفيذية لإعداد دراسة سنوية لتقييم التقدم المحرز، ورفعها للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشكل دوري.

فيما يرتكز الممكن الثاني على تصميم مؤشرات موحدة لقياس التقدم المحرز للمرأة الإماراتية لمحور الأسرة والتمكين الاجتماعي، محور العمل اللائق، محور الصحة، محور التعليم، محور القضاء، محور السياسة والتمثيل الدولي، محور الإعلام، محور العلوم المتقدمة، محور الاقتصاد ونمو الأعمال، محور حفظ السلم والأمن، محور الرياضة ومحور الثقافة والارث الإماراتي.

ويتمثل الممكن الثالث في إطلاق منصة المرأة الإماراتية والتي سيتم تطويرها لتوحيد عملية المتابعة في الرصد ويتم من خلالها إدارة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتشغيلية واعداد التقارير.

وسيتم الاحتفال سنوياً بمخرجات النظام بشكل دوري سنوياً بيوم المرأة الإماراتية وتتضمن أنشطة الاحتفال إطلاق حزمة من المبادرات النوعية الداعمة للمرأة، وتكريم الشخصيات النسائية الرائدة، والاجتماع الدوري للجنة العليا الدائمة لقياس لنظام التقدم المحرز للمرأة الإماراتية.

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