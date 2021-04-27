المهندس وليد الزعبي وأولاده يتبرعون بمليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

قدَّم رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر للعقارات المهندس وليد الزعبي وأولاده مليون درهم لحملة "100 مليون وجبة"، مساهمين بذلك في تأمين مليون وجبة من ضمن هذه الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في رمضان والتي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية في دولة الإمارات والدول الثلاثين المشمولة بالحملة.

وتوفر حملة "100 مليون وجبة" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قبل يومين من بدء شهر رمضان المبارك، الدعم الغذائي للجوعى في العالم العربي وأفريقيا وآسيا خلال شهر رمضان، لكنها ما لبثت أن توسعت لتشمل أيضًا أميركا الجنوبية وأوروبا، أي ما مجموعه 30 بلدًا، بعدما لقيت تجاوبًا كبيرًا من فاعلي الخير وتمكنت من تخطي الهدف المنشود بجمع 100 مليون درهم بعد عشرة أيام فقط على انطلاقها.

الواجب الإنساني يوحدنا

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر المهندس وليد الزعبي: "تعكس حملة 100 مليون وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" ثقافة شعب الإمارات وقيادته الرشيدة الحريصة على مساعدة الغير ووضع العمل الإنساني في قمة الأولويات، وحرصها على قضايا الأمن الغذائي الذي يشكل ركن أساسي من الأمن العالمي، وهو يزرع الأخوة بين أمم الأرض. وندعو أن يحفظ الله بلادنا المحبة للآخرين والمعطاءة دائماً والحريصة على زرع روح المحبة والسلام في هذا العالم. مساهمتنا هذه هي شرف لنا، والشكر لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي أتاحت لنا عبر هذه الحملة فرصة مساعدة المحتاجين وتجسيد معاني هذا الشهر الفضيل".

وأضاف: "الإمارات دولة النجاحات والإنجازات في كل القطاعات بما في ذلك العمل الخيري والإنساني، ولها فضل كبير فيما نحققه جميعًا على أرضها، لذا واجبنا المساهمة في المبادرات الإنسانية العالمية التي تنطلق منها. واليوم لا تقتصر حملة 100 مليون وجبة على مساعدة الجوعى في منطقتنا وحسب، بل وفي مختلف دول العالم، ما يجعل دولة الإمارت فريدة بعطائها الإنساني الذي لا يميز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية ولا يقف عند أي حدود".

تخطي الحدود الجغرافية

وتأتي حملة "100 مليون وجبة" هذا العام استكمالًا لحملة "10 ملايين وجبة" التي نظمتها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية العام الفائت، لتكون أكبر منها وتشمل أكبر قدر ممكن من المحتاجين حول العالم في 30 دولة، بينها الأردن وغانا والبرازيل وأثيوبيا وكوسوفو وباكستان واليمن والسودان.

قيم الشهر لكرامة الإنسان

وتتزامن حملة "100 مليون وجبة" مع شهر رمضان المبارك، لتؤكد أهمية مضاعفة العطاء خلاله وتسهم في تعزيز قيمه القائمة على الإحسان والتكافل والتضامن الإنساني. وتفتح الحملة الباب للجميع من أفراد ورجال أعمال وشركات ومؤسسات في القطاعين الخاص والعام في دولة الإمارات وخارجها، يؤمنون بأهمية فعل الخير وبالدور الكبير الذي تؤديه دولة الإمارات لصون الكرامة الإنسانية، للمساهمة في الحملة.

مكافحة الجوع في صدارة القضايا الإنسانية

وتشكل حملة "100 مليون وجبة" مبادرة هي الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام المحتاجين والجوعى في العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية من خلال إعداد سلل وطرود غذائية تحتوي على المكونات الأساسية لتحضير 100 مليون وجبة، وإيصالها مباشرةً إلى أماكن سكن أو تواجد المحتاجين إليها في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.

أربع قنوات للتبرع خلال الشهر الفضيل

وتتواصل حملة "100 مليون وجبة" خلال شهر رمضان، والمساهمة فيها مستمرة ومتاحة للجميع، سواء كانوا في الإمارات أو خارجها، ويمكن لأي شخص أو مؤسسة أو شركة التبرع بالمال لتوفير وجبات طعام للجوعى حول العالم، من خلال إحدى القنوات الأربع المخصصة لهذه الغاية، وهي الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة في بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، والرسائل النصية القصيرة عبر إرسال كلمة "وجبة" باللغة العربية أو "meal" باللغة الإنجليزية على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات ومعروضة على الموقع الإلكتروني للحملة.

بناء المجتمعات

ويترأس المهندس المدني وليد الزعبي "مجموعة تايجر" للعقارات التي بنت عدداً من المشاريع العمرانية الضخمة وأهمها في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1976، وبعد سنوات على تأسيسها، تعدت أعمال الشركة البناء والتطوير العقاري، لتشمل اليوم إدارة المرافق ومجالات الضيافة والصناعة والتعليم والرعاية الصحية، موسعةً بذلك رقعة أعمالها لتضم دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وتركيا.

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