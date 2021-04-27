عيسى فريد القرق يتبرع بنصف مليون درهم تعادل نصف مليون وجبة لحملة "100 مليون وجبة"

المصدر: البيان الإلكتروني

استمراراً لتدفق المساهمات والتبرعات من المؤسسات والأفراد لا سيما رواد الأعمال الشباب على "حملة 100 مليون وجبة"، تبرع عيسى فريد القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق التجارية والصناعية وعضو مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، بنصف مليون درهم لدعم الحملة الأكبر في المنطقة، التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، لإطعام الطعام في رمضان في 30 دولة في العالم العربي وإفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا.

ويمكن لنصف مليون درهم أن توفر المكونات الغذائية الأساسية لإعداد نصف مليون وجبة في المجتمعات الهشة التي تشملها الحملة لتساند في توفير الدعم الغذائي لملايين الأفراد والأسر المتعففة من المحتاجين والأقل دخلاً في الدول الثلاثين.

المساهمات الشبابية

وتشكل المساهمات الشبابية إضافة نوعية لحملة 100 مليون وجبة، حيث سرّعت تحقيق هدفها كاملاً بتوفير قيمة 100 مليون وجبة خلال الأيام العشرة الأولى فقط من انطلاقها، كما تدعم استمرار تدفق التبرعات من الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال والفعاليات الاقتصادية من داخل الدولة وخارجها لدعم جهود الحملة لإطعام الطعام في المجتمعات الأقل دخلاً.

عمليات التوزيع

وكانت حملة 100 مليون وجبة بدأت منذ الأيام الأولى لشهر رمضان المبارك عمليات توزيع الطرود الغذائية في العديد من الدول التي تغطيها حيث يتولى عملياتها الميدانية واللوجستية في المجتمعات المستفيدة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية والإنسانية بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الدول الثلاثين.

أثر إيجابي على المحرومين

وقال عيسى فريد القرق، الرئيس التنفيذي لمجموعة عيسى صالح القرق التجارية والصناعية وعضو مجلس إدارة مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية: " أتشرف بالمشاركة في مبادرة 100 مليون وجبة التي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم وأود أن أتقدم بالشكر لقدوتنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله" لإعطائنا فرصة المشاركة في الأثر الإيجابي لهذه المبادرة على حياة المحرومين حول العالم."

تبرع متواصل

وتستمر تبرعات رواد الأعمال الشباب وأصحاب المشاريع الناشئة والشركات والأفراد والفعاليات الاقتصادية ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الخيرية والإنسانية من داخل دولة الإمارات وخارجها في حملة "100 مليون وجبة"، عبر قنوات التبرع الأربع الأساسية التي خصصتها وتشمل موقعها الإلكتروني www.100millionmeals.ae، ومركز الاتصال على رقم الاتصال المجاني 8004999، والحساب المصرفي المخصص للحملة من خلال بنك دبي الإسلامي وهو AE08 0240 0015 2097 7815 201، وإرسال رسائل نصية بكلمة "وجبة" باللغة العربية أو "meal" باللغة الإنجليزية في رسالة نصية SMS على أرقام محددة على شبكتي "دو" أو "اتصالات" في دولة الإمارات.

الأعمال للخير

وتتخصص مجموعة عيسى صالح القرق التي تأسست عام 1960 وتتألف من 28 شركة متعددة، في قطاعات التجزئة والبناء، والصناعة، والمشاريع المشتركة. وهي متواجدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية والعديد من دول الشرق الأوسط وآسيا، وإفريقيا وأمريكا الشمالية، وأستراليا ونيوزيلندا.

وهي تعد واحدة من أبرز المؤسسات التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتمتلك توكيلات أكثر من 370 علامة تجارية من مختلف أنحاء العالم. وهي تدعم العديد من الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية حول العالم من خلال مؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية.

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