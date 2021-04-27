د. شمشير فاياليل يتكفل بتوفير مليون وجبة بقيمة مليون درهم "

المصدر: البيان الإلكتروني

قدم الدكتور شمشير فاياليل،‬ مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة " في بي إس" للرعاية الصحية، تبرعاً نقدياً قيمته مليون درهم دعماً لحملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى توفير شبكة للدعم الغذائي للمحتاجين والفئات المستهدفة في 30 دولة في قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية طوال شهر رمضان المبارك.

استمرار تدفق المساهمات

وتأتي هذه المساهمة النقدية من الدكتور شمشير فاياليل، وهو طبيب ورجل أعمال هندي مقيم في دولة الإمارات ومعروف عنه مساهماته المتنوعة في أعمال الخير والإحسان، لصالح الحملة الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام طوال شهر الصيام، ضمن استمرار تدفق التبرعات النقدية على حملة 100 مليون وجبة رغم أنها حققت في أول 10 أيام من إطلاقها 100 % من هدفها بتوفير 100 مليون وجبة بقيمة 100 مليون درهم، علماً بأن الحملة ستواصل عملها طوال الشهر الكريم، مع استمرار استجابة المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأفراد المجتمع في دولة الإمارات وخارجها، لهذه الحملة ذات الأهداف الإنسانية والإغاثية النبيلة، والتي كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد أعلن إطلاقها قبل يومين من بدء شهر رمضان المبارك.

وتوفر المساهمة النقدية التي قدمها الدكتور شمشير فاياليل لحملة 100 مليون وجبة والبالغ قيمته مليون درهم، مليون وجبة، إذ يساهم التبرع بدرهم واحد في ضمان توفير المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات ذات التكلفة المعيشية المنخفضة التي تغطيها الحملة.

قيم المحبة والأخوّة

وقال الدكتور شمشير فاياليل: "حملة "100 مليون وجبة" هي إحدى المبادرات الإنسانية المتميزة الهادفة لدعم المحتاجين والأقل حظاً. وتعزز الحملة النبيلة المتزامنة مع شهر رمضان المبارك قيم المحبة والتعاطف والأخوّة الإنسانية والعطاء. وأهمية هذه الحملة الكبرى هائلة خاصة في وقت يكافح فيه العالم وباءً أثّر بشكل جذري في حياة الملايين حول العالم. ونحن في مؤسسة "في بي أس" للرعاية الصحية نفخر ونتشرف بأن نكون جزءاً من هذا العمل الخيري المتميز الذي يتماشى مع شعارنا برد الجميل للمجتمع ومساندة المحتاجين."

شراكة من أجل الخير

وتندرج حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتستهدف تمكين أهل الخير من الأفراد والمؤسسات والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها من التبرع لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً في 30 دولة ولتحقيق هدفها أبرمت الحملة شراكة مع كل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول التي تغطيها الحملة، بما يتيح توصيل الطرود الغذائية القابلة للتخزين إلى المستفيدين من الأفراد والعائلات مباشرةً إلى أماكن إقامتهم عبر شركاء الحملة من بنوك الطعام والجمعيات الخيرية والإغاثية ومنظمات المجتمع المدني المحلية.

قنوات التبرع

وتفتح حملة 100 مليون وجبة الباب أمام الجميع من داخل دولة الإمارات وخارجها للمساهمة في دعم الأفراد والأسر المتعففة من خلال التبرع بقيمة وجبة غذائية تبدأ من درهم واحد، وذلك من خلال التبرع النقدي عبر مختلف قنوات المساهمة التي توفرها الحملة لشراء عدد معين من وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية. وتوفر الحملة أربع قنوات رئيسية لاستقبال التبرعات والمساهمات النقدية من المؤسسات والأفراد هي: الموقع الإلكتروني www.100millionmeals.ae ، والتحويل المصرفي لحساب الحملة في بنك دبي الإسلامي "AE08 0240 0015 2097 7815 201" أو من خلال الرسائل النصية القصيرة عبر الهاتف المحمول، وكذلك تتيح الحملة إمكانية التبرع عبر التواصل المباشرة فريق مركز الاتصال على الرقم المجاني 8004999 أو البريد الإلكتروني info@100MillionMeals.ae .

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