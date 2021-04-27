"الاتحادية للرقابة النووية" تعين أول رئيس تنفيذي للسرد ​​القصصي

المصدر: وام

أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعيين أول رئيس تنفيذي للسرد ​​القصصي.

وتشمل مسؤوليات الرئيس التنفيذي للسرد ​​القصصي استخدام الأسلوب القصصي لإيصال رسائل الهيئة والتي تعكس أعمالها وثقافتها وعلاقتها مع شركائها بالإضافة إلى ترجمة رؤية الهيئة إلى رسائل يسهل فهمها وضمان إدراج آلية السرد القصصي ضمن استراتيجية الاتصال المؤسسي.

كما يعمل عن كثب مع جميع إدارات الهيئة لضمان صياغة وتطوير المحتوى القصصي الذي يحكي عن إنجازات الهيئة و أعمالها و موظفيها من خلال استخدام طرق وقنوات مختلفة مثل وسائل التواصل الاجتماعي و صناعة المحتوى و الفعاليات.

وقال كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: " يتمتع أسلوب السرد القصصي بالقدرة على جذب انتباه الجمهور بخلاف الأساليب التقليدية للتواصل ويدعم نقل المعلومة و نشر الوعي من خلال استخدام السرد القصصي رفع مستوى معرفة الجمهور بأعمالك وزيادة الثقة بدورك في المجتمع" .

وأضاف : " نطمح في الهيئة لأن نكون جهة رقابية ذات توجهات مستقبلية والتفكير بشكل مختلف ونعمل على مواكبة التوجهات العالمية الجديدة في أساليب الاتصال لإضافتها لمنظومتنا".

من جانبه قال راشد الفلاحي الرئيس التنفيذي للسرد ​​القصصي في الهيئة إن أسلوب السرد القصصي يعتبر طريقة مميزة تطور هويتك المؤسسية .. مؤكدا أن التواصل من خلال رواية القصة من أكثر الطرق فاعلية لتوصيل رسائلك وبناء الثقة تجاه دورك المؤسسي.

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