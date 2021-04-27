«أنبل رقم» في العالم يسهم بملايين الوجبات ضمن الحملة

المصدر: دبي ــ البيان

تنظم مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة يوم 1 مايو 2021، والذي يعود ريعه لدعم حملة 100 مليون وجبة، الحملة الأكبر على مستوى المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة في قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية في شهر رمضان.

ويعرض المزاد الذي ينطلق في تمام الساعة 9 مساء في هيلتون دبي الحبتور سيتي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات وأرقام الهاتف المتحرك المميزة.

ويمكن لريع رقم مميز واحد، مثل رقم لوحة المركبة المميز AA9 أو رقم الهاتف المتحرك المميـــــــــــــز 0569999999، أن يسهم بتوفر ملايين الوجبات ضمن المجتمعات الأكثر حاجة التي تشملها الحملة خاصة وأن درهماً واحداً قد يؤمّن المكونات الأساسية لإعداد وجبة طعام في المجتمعات ذات القدرة الشرائية المحدودة والتكلفة المعيشية المنخفضة.

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مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية تنظم مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة للوحات المركبات والهواتف المتحركة

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