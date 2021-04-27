وقف صحي بـ 10 ملايين درهم لدعم الأبحاث والخدمات الصحية في دبي

المصدر: دبي ــ البيان

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي عن شراكة جديدة مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لتخصيص وقف ثانٍ يدعم القطاع الصحي بكلفة تقدر بـ10 ملايين درهم تشمل تكاليف التشييد والإنشاء.

ويقام الوقف في منطقة المرر بدبي على قطعة أرض موقوفة لعموم الخير وتقدر مساحتها بـ 1,767 قدم، ويتكون من مبنى تجاري وسكني وأربعة طوابق متكررة وطابق أرضي وتتولى مؤسسة الأوقاف نظارته وإدارته.

وسيتم صرف ريع الوقف الصحي لبناء مراكز للبحوث والدراسات وعيادات مجهزة بأحدث التقنيات المصممة وفق معايير عالمية كما سيقدم الوقف الدعم اللازم للطلبة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية لإجراء الدراسات والأبحاث التخصصية ومساندتهم في ابتكار الأجهزة الطبية لمكافحة الأمراض والأوبئة فضلاً عن مساعدة المرضى غير القادرين بتوفير نفقات العلاج.

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