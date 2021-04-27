25598 براءة اختراع مسجلة في الإمارات بنهاية 2020

المصدر: أبوظبي ــ وام

في نتائج إيجابية متواصلة لتحفيز الإمارات للابتكار وتوفيرها البيئة المواتية له، أعلنت وزارة الاقتصاد أن عدد براءات الاختراع المسجلة لديها وصل إلى 25598 براءة اختراع بنهاية العام 2020، في حين وصل عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع التي تلقتها خلال العام الماضي إلى 1971 طلباً.

وأفادت الوزارة، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يوافق 26 أبريل من كل عام، بأن الملكية الفكرية تقوم بدور مهم بوصفها سياسة من أجل إنشاء وإتاحة بيئة مواتية للابتكار، بهدف إرساء إطار يمكّن تبادل التكنولوجيات الجديدة وتشاطرها عبر كافة أنحاء العالم في ظل عمل الوزارة بالشراكة مع الجهات المعنية داخل الدولة على تطوير القوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الملكية الفكرية بمختلف أنشطته ومجالاته، وفقاً لأفضل الممارسات المعمول بها عالمياً.

وذكرت الوزارة أنها تواصل جهودها في التصدي للبضائع والسلع المقلدة، وقالت إن عدد العلامات التجارية المسجلة لديها وصل إلى 269189 علامة تجارية مسجلة.

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