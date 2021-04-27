جمارك دبي تحل 81 حالة نزاع ملكية فكرية في الربع الأول

المصدر: دبي - وام

احتفلت جمارك دبي باليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 الذي يصادف 26 أبريل من كل عام من خلال تنظيم فعاليات متنوعة للتوعية بأهمية حماية الأفكار والابتكارات الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبلغ إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من العام 2021 نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم.

واختارت المنظمة العالمية للملكية الفكرية أن يخصص اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 الذي يقام تحت شعار «الشركات الصغيرة والمتوسطة والملكية الفكرية: نقل أفكارك إلى السوق» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في التنمية الاقتصادية من خلال حماية حقوق الملكية الفكرية لها عبر ضمان حقها بالأفكار والابتكارات الجديدة التي تؤهلها للمنافسة والنمو. وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي: «في اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021 نستحضر مسيرة طويلة حققتها دولة الإمارات في مجال الدفاع عن حقوق المبدعين والمبتكرين وأصحاب العلامات التجارية من أجل تحفيز الإبداع والابتكار ».

ولفت إلى أن إجمالي عدد حالات نزاع الملكية الفكرية التي قامت الدائرة بحلها في الربع الأول من العام 2021 بلغ نحو 81 حالة نزاع تبلغ قيمتها التقديرية نحو 11.3 مليون درهم، كما قامت الدائرة خلال هذه الفترة بإعادة تدوير نحو 510 آلاف قطعة من البضائع المقلدة لـ 26 علامة تجارية، وفي العام 2020 تم حل 255 حالة من حالات نزاع الملكية الفكرية بقيمة تقديرية بلغت 62.2 مليون درهم، وتمت إعادة تدوير نحو 161.8 ألف قطعة من البضائع المقلدة لـ60 علامة تجارية، وقد نظمت الدائرة في العام الماضي 10 ورش عمل لتعريف المفتشين والموظفين الجمركيين بكيفية التمييز بين البضائع المقلدة والأصلية بحضور 309 مشاركين، وفي الربع الأول من العام 2021 تم تنظيم ورشتي عمل بحضور 68 مشاركاً.

توعية

أكد أحمد محبوب مصبح أن الدائرة تعمل على توعية وتثقيف المجتمع بكافة فئاته بمخاطر وأضرار البضائع المقلدة، والسعي لإشراك الجمهور والأجيال الجديدة في جهود جمارك دبي لحماية حقوق الملكية الفكرية من خلال تنظيم الأنشطة والفعاليات التوعوية، والتي تحرص الدائرة خلال الفترة الماضية على استمرارها مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كوفيد 19» من خلال تنظيم الفعاليات عبر تقنية التواصل الإلكتروني، وبلغ عدد الفعاليات التوعوية التي نظمتها الدائرة في الربع الأول من العام 2021 لتعريف المتعاملين والشركاء والجمهور بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية 12 فعالية توعوية، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الفعاليات 1394 مستفيداً .

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