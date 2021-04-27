مناقشة الرؤى التطويرية في رعاية الموهوبين من أبناء الوطن

المصدر: (دبي - البيان)

عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه الرابع «عن بعد» للعام الجاري، والاجتماع الأول لمجلس الإدارة الجديد برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وحضور كل من الدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتور شافع النيادي، وديالا إبراهيم النعيمي، والعضو الجديد محمد الشحي.

كما حضر الاجتماع العميد مهندس وليد المناعي، مدير عام إدارة التطوير والابتكار، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والمقدم زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية. وتم طرح مجموعة من الأفكار والرؤى التطويرية التي تصب في رعاية الموهوبين من أبناء الوطن، وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، أن هناك مؤسسات وطنية في الدولة أبدت استعدادها التام لتبني الأفكار الإبداعية ورعاية المواهب من أبناء الوطن.

وتم عرض محضر الاجتماع السابق، والموافقة عليه من قبل رئيس وأعضاء المجلس.

ورحب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، بالأعضاء الجدد، الذين انضموا للجمعية في الانتخابات الأخيرة، وتم اعتماد مناصب أعضاء مجلس الإدارة الجديد، واختيار الدكتور سيف الجابري أميناً للصندوق.

وجددت الجمعية عضوية الانتساب للأعضاء الشرفيين السابقين، ميرزا الصايغ، والعميد مهندس وليد المناعي، والمقدم زيد الصابوني، والدكتورة حصة بن حيدر، والدكتورة مناهل ثابت.

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