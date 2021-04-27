بلدية العين توزع 500 سلة غذائية على الأسر المتعففة

المصدر: (العين - وام)

بدأت بلدية مدينة العين توزيع 500 سلة غذائية على الأسر المتعففة في المدينة بالتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تزامناً مع شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها البلدية.

وقال عبدالله الظاهري مسؤول مراكز توزيع المواد الغذائية في بلدية العين إن هذه المبادرة تنظم سنوياً خلال شهر رمضان لتعكس الدور المجتمعي الفاعل والمستدام التي تقوم به البلدية في مدينة العين عبر مساهمتها في رفع قيم التلاحم وتأصيل التكافل المجتمعي في المدينة. وأوضح أن البلدية ستقوم بتوزيع هذه السلال الغذائية في المركز الرئيسي لتوزيع المواد الغذائية التابع لبلدية العين خلال ساعات العمل الرسمي لل

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