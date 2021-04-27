هزاع بن زايد: الشباب في قلب محمد بن زايد وعقله وهم أساس التقدم

المصدر: (دبي - البيان)

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أن للشباب حضوراً دائماً في المحاضرات الرمضانية في رحاب مجلس محمد بن زايد، فهم في قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وعقله، وهم أساس التقدم والمستقبل الزاهر.

وقال سموه عبر «تويتر»: «المحاضرات الرمضانية كل يوم اثنين في رحاب مجلس محمد بن زايد، فضاء واسع للتلاقي والأفكار والحوار البناء، ومساحة متجددة لطرح القضايا الإنسانية ومناقشة الآفاق التي تجمع مختلف فئات المجتمع، وللشباب حضور دائم فيها، فهم في قلب الشيخ محمد بن زايد وعقله، وهم أساس التقدم والمستقبل الزاهر».

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