أنور قرقاش:تضامن الإمارات مع الهند يعكس سمو الإنسانية

المصدر: دبي-البيان - اليازية البدواوي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن رسائل التضامن الإماراتية الإيجابية العديدة مع الهند في ظل الطفرة الخبيثة للوباء تعكس سمو الروح الإنسانية التي تعبّر عن علاقة راسخة وممتدة تاريخياً بين البلدين. جاء ذلك في تدوينة لمعاليه نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «رسائل التضامن الإماراتية الإيجابية العديدة مع الهند في ظل الطفرة الخبيثة للوباء تعكس سمو الروح الإنسانية التي تعبّر عن علاقة راسخة وممتدة تاريخياً بين البلدين. نقف مع الهند في مواجهة ظروف الوباء الصعبة، ونسترشد في مواقفنا ووقفاتنا بقيمنا الإسلامية والإنسانية».

تضامن

وأضاءت معالم بارزة في الإمارات بألوان العلم الهندي الثلاثة تضامناً معها في أعقاب الارتفاع الشديد لحالات فيروس «كوفيد 19»، وفي محاولات سيطرتها على الوباء، فيما لقيت الخطوة إشادة لافتة من المواقع الهندية، مؤكدة على الصداقة المشتركة.

ووفقاً لما أورده موقع «إن دي تي في» الهندي، فقد تمت ليلة الأحد إضاءة أعلى برج في العالم، برج خليفة بدبي، ومقر أدنوك في العاصمة أبوظبي، بالعلم الهندي مع رسالة: «الهند.. فلتبقى قوية».

بدورها، غردت سفارة الهند في الدولة، عبر حسابها على «تويتر»: «بينما تخوض الهند حرباً رهيبة ضد «كوفيد 19»، ترسل صديقتها الإمارات أطيب تمنياتها. برج خليفة في دبي يتوشح بألوان العلم الهندي لإظهار دعمه». مع وسم يشير إلى «صداقة إماراتية هندية»، وقد أرفق في التغريدة نفسها مقطع فيديو للحظة إنارة برج خليفة بالعلم الهندي.

وفي سياق متصل، غرّد سفير الهند لدى الإمارات، بافان كابور، على المنصة الاجتماعية «تويتر»: «تقدر الهند دعم دولة الإمارات القوي لصديقتها المقربة (جمهورية الهند) في الأوقات الصعبة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز