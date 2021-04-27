سلطان بن أحمد يعلن إنشاء نادي الشارقة الإعلامي

المصدر: الشارقة - البيان

كشف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال الاجتماع الدوري الثالث الذي عقده مجلس إدارة الشارقة للإعلام أول من أمس، في مسرح المجاز بالشارقة، عن إنشاء نادي الشارقة الإعلامي الذي يجمع مؤسسات المجلس تحت مظلته، ويهدف النادي الإعلامي ليكون بمثابة ملتقى اجتماعي ورياضي متكامل يوفر كافة احتياجات الموظفين ورغباتهم ويسهم في تعزيز الروابط بين منتسبي المؤسسات الإعلامية ويوفر البيئة المحفزة لهم والداعمة لممارسة الأنشطة الرياضية وإقامة الأنشطة الاجتماعية.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، ومحمد حسن خلف المدير العام لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وطارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، وحسن يعقوب المنصوري أمين عام مجلس الشارقة للإعلام، وإلى جانب مشاركة المدراء والمسؤولين من مختلف الإدارات.

مشاريع

وقال رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس) إن شمس تعمل على عدد من المشاريع التي تهدف إلى تطوير الجانب الإعلامي والتقني للمدينة بهدف خدمة جميع المستفيدين والمشاركين في المدينة وتقديم أعلى معايير الجودة في خدماتها، مشيراً إلى أنه تم إطلاق منصة تسجيل إلكترونية للشركات، بالإضافة إلى أنه يتم العمل حالياً على إنشاء سوق إلكتروني يتم من خلاله إدارة الشركة مالياً وإدارياً عن طريق الموقع الإلكتروني.

وأشار محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون إلى أنه تم إنشاء مبنى جديد لإدارة التسويق والاتصال الحكومي والأقسام المختلفة في الإدارة، ويعد المبنى فريداً من نوعه ويواكب التطور الحالي للمكاتب والمنشآت التي يتم تصميمها وفق أعلى المعايير. كما أكد محمد حسن خلف أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات بالإمارة، لافتاً إلى التعاون بين الهيئة وسينما الجادة، والذي تم خلاله عرض برامج قناة الشارقة الفضائية في رمضان عبر سينما الجادة، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى.

فعاليات

وتناول طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة أبرز الفعاليات التي تم عقدها وتغطيتها إعلامياً من قبل المكتب ونشر الأخبار في الصحف المقروءة ومواقع التواصل الاجتماعي وتقديم الدعم الإعلامي لبعض الجهات المحلية من حيث التغطيات الإعلامية، مشيراً أيضاً إلى مشاركة المكتب ضمن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات بالشارقة في إطار تكامل أدوار مختلف الجهات والمؤسسات وضمن جهود الإمارة في مواجهة جائحة «كوفيد 19».

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