مجلس «الداخلية» الرمضاني الثاني يستشرف جودة الحياة

المصدر: (أبوظبي- وام)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ينطلق مساء اليوم، ثاني مجالس وزارة الداخلية الرمضانية الافتراضية في دورتها العاشرة للعام 2021، التي تنظمها الوزارة، حيث سيتم انعقادها من خلال تقنيات الاتصال المرئي عن بعد، وذلك التزاماً بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للحد من انتشار فيروس (كورونا) «كوفيد 19».

وتماشياً مع عام الخمسين تتناول نسخة المجالس هذا العام، عدداً من الموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ، ويشارك فيها نخبة من الخبراء والأكاديميين المختصين من خارج الدولة، ويديرها إعلاميون من مختلف وسائل الإعلام بالدولة.

ويتناول المجلس الرمضاني الثاني، الذي تديره خديجة حسين عبدالله مدير تنفيذي بقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، ثلاثة موضوعات، الأول يتناول «الحياة الطويلة في المستقبل» والثاني يتناول «السعادة وجودة الحياة في العصر الرقمي» أما الموضوع الثالث فيتناول «مستقبل السعادة وجودة الحياة».

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