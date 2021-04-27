«دبي الخيرية»: التدابير الاحترازية سرّعت رقمنة التبرعات

المصدر: (دبي - رامي عايش)

أكدت جمعية دبي الخيرية حرصها على تحديث بنيتها التحتية الرقمية، وتوظيف الحلول التقنية لتطوير خدماتها والوسائل المختلفة للتبرعات، من أجل توفير الوقت والجهد على المتبرعين وأهل الخير، لتصبح عملية التبرع أكثر سهولة وسرعة ودقة، عطفاً على المساهمة في رفع مستوى الرقابة على العملية برمتها.

وقال أحمد مسمار أمين السر العام، إن التبرعات الواردة إلى الجمعية عبر القنوات والمنصات الإلكترونية ازدادت العام الماضي بنحو 20% قياساً بالعام الذي سبق، عازياً ذلك في الدرجة الأولى إلى الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي يتم تطبيقها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأشار إلى أن الجمعية عززت خلال الفترة الماضية الاستثمار في المجال التقني وتطوير أنظمة التبرع الحديثة والسريعة بما يخدم جميع الأطراف في المجال الخيري مثل المتبرع وجهة التبرع وكذلك المستفيد النهائي.

ولفت إلى وجود 7 قنوات إلكترونية لدى الجمعية لاستقبال التبرعات من الجمهور والمحسنين، من أحدثها التبرع عن طريق «واتساب»؛ لتكون «دبي الخيرية» أول جمعية خيرية تطبق هذه الخدمة. وتضم الوسائل الأخرى غير واتساب التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية والرسائل النصية القصيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، والحوالات البنكية، والبطاقات الإلكترونية بما يضمن الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين، وتوفير التبرع لحزمة كبيرة من المشاريع التنموية والإغاثية.

وأكد أمين السر العام أن اعتماد الوسائل الإلكترونية لجمع التبرعات يستجيب للتوجهات الحكومية الرامية إلى تعزيز استخدام وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في العمل .

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