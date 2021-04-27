«كهرباء دبي» تدعم جهود الإمارات في مواجهة التغير المناخي

المصدر: دبي - البيان

تدعم هيئة كهرباء ومياه دبي جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحمل مسؤوليتها العالمية في مواجهة التغير المناخي من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة ضمن مزيج الطاقة في دبي، ورفع مستوى وعي أفراد المجتمع حول أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ويشير معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن دولة الإمارات أدت دوراً مهماً في المفاوضات التي قادت إلى اتفاق باريس التاريخي، من خلال تقديم التزاماتها الوطنية الداعمة لمعاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي.

وتقود الدولة الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال، حيث تستهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، لضمان تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

وأكد معالي الطاير أن استضافة الدولة للحوار الإقليمي حول العمل المناخي يعتبر دلالة جديدة على مشاركة الدولة الفاعلة لمواجهة آثار التغير المناخي، وجدية التزامها بالتعامل مع قضية التغير المناخي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما أن الحوار الإقليمي يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تفرضها جائحة «كوفيد 19»، والضرورة الملحة لتضافر الجهود العالمية لتسريع التعافي، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة للحد من تأثيرات تغير المناخ.

وأضاف معاليه: «تعمل الهيئة على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة عبر إرساء التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة، وقد كانت الهيئة أول مؤسسة حكومية خدماتية في دولة الإمارات تنضم عام 2017 إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، أكبر مبادرة للاستدامة المؤسسية في العالم.

وأسهمت جهود الهيئة في تحقيق خفض كبير في الانبعاثات الكربونية في دبي، حيث انخفض صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في إمارة دبي بنسبة 22% في عام 2019، أي قبل عامين من الموعد المستهدف في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات الكربونية 2021 لتخفيض الانبعاثات بنسبة 16% بحلول عام 2021. كذلك تلتزم الهيئة بتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتوفير 7% من القدرة الإنتاجية للطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2020، و75% بحلول عام 2050.

وتبلغ نسبة قدرة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في دبي حالياً نحو 9% لتتخطى بذلك النسبة الموضوعة في الاستراتيجية».

نموذج

تسهم المشروعات الكبرى التي تنفذها «كهرباء دبي» بالتعاون مع القطاع الخاص، وفق نموذج المنتج المستقل، في تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة، ومن خلال هذا النموذج حققت الهيئة أرقاماً قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات الطاقة الشمسية لخمس مرات متتالية، وباتت دبي معياراً لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم. وقد اجتذبت الهيئة نحو 40 مليار درهم من الاستثمارات من خلال نموذج المنتج المستقل للطاقة.

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