حلقة نقاشية عن مواجهة «كوفيد 19» بين «الطوارئ والأزمات» وسفارة نيوزيلندا

المصدر: أبوظبي- وام

نظمت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وسفارة نيوزيلندا في الدولة، حلقة نقاشية تفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد» حول الاستجابة لجائحة «كوفيد 19».. شارك فيها راشد مطر علي المنصوري القائم بالأعمال في سفارة الدولة لدى نيوزيلندا، وماثيو هوكينز سفير نيوزيلندا لدى الدولة وعدد من المسؤولين والأكاديميين في الإمارات ونيوزيلندا.

وأكد الدكتور سيف الظاهري المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال كلمته، أن الإمارات تمتلك استراتيجية وطنية للاستجابة أسهمت في تعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في العديد من المؤشرات الخاصة بالتعامل مع جائحة «كوفيد 19» والتصدي لتداعياتها بكفاءة واحترافية عالية بمشاركة مختلف جهود القطاعات الوطنية.

من جانبها قالت سارة ستيوارت بلاك السكرتير العام لهيئة الصليب الأحمر في نيوزيلندا والمدير السابق لإدارة الطوارئ والأزمات والمدنية في نيوزيلندا، إن شعار (خلك بالبيت) والذي تم إطلاقه في بداية أزمة تفشي الجائحة ساهم في تقليص عدد الحالات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واستمرار وضع التدابير اللازمة من قبل الحكومة لضمان صحة وسلامة المجتمع.

بدوره استعرض علي راشد النيادي مدير إدارة العمليات في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الجهود الوطنية وكيفية إدارة أزمة «كوفيد 19» ونجاح دولة الإمارات في إدارتها، بجانب الاستجابة الوطنية التي جاءت بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة بتأمين الدواء والغذاء، وأن صحة الإنسان هي الأولوية.

وأشارت د. فريدة الحوسني المتحدث الرسمي للقطاع الصحي في الدولة إلى جهود الإمارات الفاعلة للحفاظ على صحة وسلامة مجتمع الإمارات من خلال توفير لقاح «كوفيد 19» بشكل مجاني لكل من يعيش على أرض الدولة، بما يضمن التوزيع العادل للقاح بين مختلف فئات المجتمع.

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