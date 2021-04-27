شرطة دبي توسّع التعاون لتأمين إكسبو 2020

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع الشركاء المحليين وعلى المستوى الوطني، ملتقى لتأمين حدث إكسبو 2020 لضباط الارتباط في الدولة، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بهدف عرض خطط التأمين والسيناريوهات وجاهزية الفرق واللجان لإكسبو 2020، بحضور العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد خبير علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ، في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والعميد حموده العامري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد طارق هلال السويدي، رئيس لجنة الارتباط الدولي لحدث إكسبو، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين لشرطة دبي، وممثل من منظمة الشرطة الخليجية، ووزارة الداخلية، وضباط الارتباط من 34 دولة.

واكد السويدي أن هذا الحدث العالمي يعد ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، ويؤكد قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة عامة، ودبي خاصة على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية.

استعراض

واستعرض العميد الشيخ محمد عبدالله المعلا، الهيكل التنظيمي للمجلس الأمني للتحضير لاستضافة معرض إكسبو 2020 والذي تم إنشاؤه بقرار وزاري من قبل سمو وزير الداخلية والمهام التي يقوم بها، بالإضافة إلى استعراض الترابط الاستراتيجي بين الأجهزة الشرطية والأمنية على مستوى الدولة، والترابط الاستراتيجي على مستوى الدوائر والمؤسسات الحكومية في إمارة دبي في تأمين الحدث.

استباقية

وقدم العقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة رئيس لجنة الحوكمة لتأمين حدث إكسبو 2020، آلية تأمين حدث إكسبو من خلال القطاعات الأمنية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والاتحادي، وذلك من خلال فرق العمل سواء من حيث الدعم في مجال العمليات أو التأمين، مشيراً إلى التعاون بين شرطة دبي والجهات الوطنية على مستوى الدولة في تأمين حدث إكسبو.

واستعرض إسماعيل عبدالرحمن الزرعوني، مدير المشاريع في مكتب إكسبو، نبذة عن المشروع والفعاليات التي يتم تنظيمها أثناء الحدث، وآلية الدعم اللوجستي الأمني، وعملية تنظيم دخول وخروج الوفود والزوار لموقع الحدث، والخدمات والتطبيقات الذكية التي يقدمها المعرض للزوار، وآلية التنسيق مع الشركاء في تأمين الحدث. واستعرض العميد علي المطوع، خطة استراتيجية الإخلاء في حدث إكسبو 2020، والتي تتمركز على الاستباقية في التعامل مع الخطر والتقليل من آثاره في حالة وقوعه لا قدر الله، مبيناً أدوار ومسؤوليات كل جهة في عملية الإخلاء، كما واستعرض استراتيجيات الإخلاء التي تعتمد على 4 محاور وفقاً لنوع الخطر والتسلسل القيادي لكل استراتيجية.

كما استعرض العميد حموده العامري الإجراءات المعمول بها في نقاط التفتيش، والممكنات التي تساعد في توفير الأمن والأمان، وآلية تدريب العاملين على الأجهزة وتأمين البوابات بالتعاون مع الشركاء والاستفادة من مجندي الخدمة الوطنية في ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

الخطة المرورية

وتطرق المهندس حسين البنا مدير إدارة تنفيذي لإدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى خطط الهيئة في تنظيم حركة الزوار إلى مقر الحدث العالمي «إكسبو 2020»، مستعرضاً خطط الحركة المرورية وساعات الذروة المتوقعة لقاصدي الحدث، والطرق المؤدية إلى مقر الحدث، وأنظمة التنقل الجماعي المختلفة التي توفرها الهيئة من المترو والحافلات وسيارات الأجرة، والمداخل والمخارج لانتقال الزوار، وخطط عمليات النقل الخاصة بالمعرض. منوهاً في حديثه إلى أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات والحلول المبتكرة لإدارة حركة المركبات والمرور ووسائل النقل الأخرى.

التواصل

واستعرض المقدم بلال جمعة الطاير، من الإدارة العامة للعمليات، منظومة غرفة العمليات المشتركة لحدث إكسبو 2020، وآلية توزيع المنصات في موقع الحدث، على الجهات العسكرية والإدارات المعنية في شرطة دبي، والشركاء الرئيسيين في الحدث وموظفي إكسبو.

وتحدث النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الالكترونية، عن تجربة شرطة دبي في تطبيق مبادرة منصة ecrime المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والتي تشمل: الابتزاز الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، والتحويلات المالية، والبطاقات الائتمانية، وغيرها، بالإضافة إلى عملية تقليل رحلة المتعامل وتحويل طريقة البلاغ إلى طريقة الكترونية ذكية.

تقنيات

وقدم الملازم أول علي الشحي، من مشروع برنامج «عيون»، نبذة عن البرنامج الذي يهدف إلى وضع نظم المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية، ضمن منظومة أمنية متكاملة تحت إشراف شرطة دبي، وبالتعاون مع عدد من الشركاء، لتعزيز قدرات الأجهزة المختصة على التعامل بكفاءة وفاعلية وحرفية عالية مع كل ما يخص الأمن، كما استعرض تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في شرطة دبي لتأمين حدث إكسبو 2020.

حماية الشخصيات

استعرض الملازم مروان الهاشمي من إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الإجراءات الأمنية لحماية الشخصيات الزائرة لحدث إكسبو 2020، وإجراءات الوفود وأماكن إقامتهم.

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