بلدية دبي تغلق مركز لياقة ومغسلة وتنذر 23 مؤسسة

المصدر: (دبي - وائل نعيم)

أغلقت بلدية دبي مركز لياقة بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي ومغسلة بسبب الاكتظاظ وعدم الالتزام بالممارسات الصحية والنظافة الشخصية، كما خالفت 5 مؤسسات ووجهت 23 تنبيهاً وذلك أول من أمس، حيث نفذ مفتشو البلدية 2257 جولة رقابية على المؤسسات، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، كما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2227 مؤسسة.

وتواصل فرق التفتيش بالبلدية زياراتها التفتيشية الروتينية للمؤسسات ويقوم مفتشو بلدية دبي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم تعميمها على جميع المؤسسات والأنشطة الخاضعة لرقابتها، والتي تشمل اشتراطات ملزمة يجب اتباعها في المؤسسات، ومن أبرزها: التباعد الاجتماعي وزيادة دورة التنظيف والتطهير في جميع الأوقات والالتزام بلبس الكمامات والقفازات، إلى جانب التدقيق على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، بغية تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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